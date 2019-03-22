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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يتمسك بموقفه من الجولان رغم تصريحات ترامب

الجمعة 22/مارس/2019 - 05:04 م
خلاف جديد بين ترامب
خلاف جديد بين ترامب والاتحاد الأوروبي
رويترز
قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي يتمسك بموقفه من هضبة الجولان رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على المنطقة التي استولت عليها في حرب 1967.

وقال توسك في مؤتمر صحفي تعليقا على تصريحات ترامب "موقف الاتحاد الأوربي معروف جيدا ولم يتغير".

ولا يعترف الاتحاد الأوروبي بسيادة إسرائيل على الجولان.

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