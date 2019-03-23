خالد حجاج: والنبي لنكيد العزال تسببت في ضربي بأحد الأفراح

استعاد الفنان خالد عجاج ذكريات فرح غنى فيه وضرب هو والفرقة، وحكي حجاج بخفة ظل أنه وفرقته جاءهم عقد فرح في إحدى القرى بجوار المنصورة، على أنه فرح في أحد القصور في المنطقة لأناس من القاهرة ولكنها بلدتهم.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" الذي يعرض على شاشة سي بي سي cbc، أنه كان يغني مع فرقته أغاني غربي أو "فرانكو عرب" وحين وصلوا فوجئ بأن المسرح الذي سيقفون عليه عبارة عن عربة مقطورة مفتوحة من أحد جوانبها، والجمهور أمامهم يجلس على طبليات.



فكان قراره وأعضاء الفرقة أن يقدموا أغاني "فرانكو عرب" كي يفهمها الجمهور، ولكن بعدما بدأوا في الغناء طلب منهم أحد المعازيم أن يغني أغنية "والنبي لنكيد العزال" وحين رفض شعر بساطور يشق المسرح إلى جانب قدميه، فغناها سريعا، فما من المعازيم إلا قاموا ضربا في بعض، وفي الفرقة.



وفهم حجاج بعد ذلك أن هذه الأغنية كانت كلمة السر ليقوم بعض الأشخاص بتخريب الفرح على أصحابه، وذهب هو كبش فداء وفرقته الذين خسروا جميع آلاتهم يومها.