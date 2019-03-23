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فن

كان لك معايا.. تحتل المركز الثانى على يوتيوب

السبت 23/مارس/2019 - 01:52 ص
صدى البلد
أحمد البهى
دخلت أغنية كان لك معايا لفريق كايروكى قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ، بعد طرحها بيوم واحد قط .

وحققت الأغنية ما يزيد عن نصف مليون مشاهدة بعد طرحها بـ 24 ساعة فقط ، وهو ما أهلها للمركز الثانى من ضمن 50 فيديو تضمهم القائمة .

كانت فرقة "كايروكي" الغنائية الشهيرة، قد طرحت ألبوم "أبناء البطة السوداء"، والذي يحمل 8 أغنيات جديدة، تناول من خلاله مشاعر الخوف، الغضب، الفقد، والتمرد.

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