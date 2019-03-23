كان لك معايا.. تحتل المركز الثانى على يوتيوب

دخلت أغنية كان لك معايا لفريق كايروكى قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ، بعد طرحها بيوم واحد قط .



وحققت الأغنية ما يزيد عن نصف مليون مشاهدة بعد طرحها بـ 24 ساعة فقط ، وهو ما أهلها للمركز الثانى من ضمن 50 فيديو تضمهم القائمة .



كانت فرقة "كايروكي" الغنائية الشهيرة، قد طرحت ألبوم "أبناء البطة السوداء"، والذي يحمل 8 أغنيات جديدة، تناول من خلاله مشاعر الخوف، الغضب، الفقد، والتمرد.