عمرو دياب يشعل حفل لايف بارك السعودية.. صور

تألق السوبر ستار عمرو دياب في حفله الغنائي الذي أقيم مساء أمس الجمعة داخل «لايف بارك» بالدمام في المملكة العربية السعودية، وأشعل الأجواء وسط حضور عدد كبير من جماهيره ومحبيه الذين امتلئوا بالحماس وتزايدت هتافاتهم حتي أخر لحظة من الحفل.



وقدم "الهضبة" خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغنياته ومنها: "قمرين، ده لو اتساب، أجمل عيون، يتعلموا، تملي معاك، وياه، أنت مغرور، برج الحوت، معاك قلبي، هدد، العالم الله، حبيبي يانور العين، الله على جماله، ليلي نهاري، باين حبيت، وياه، خلينا لوحدينا، نغمة الحرمان، كنت في بالي" وغيرها.