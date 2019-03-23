التحالف العربي يشن غارات على معسكرات للحوثيين في صنعاء

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل بأن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن شن غارات على معسكرات للحوثيين في العاصمة صنعاء منها قاعدة الديلمي الجوية.



وكان السفير الأمريكي لدى اليمن قد حمل يوم الخميس الحوثيين مسئولية تعثر تنفيذ اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة في ميناء الحديدة الرئيسي وقال إن سلاحهم يمثل خطرا على دول أخرى في المنطقة.