ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

التحالف العربي يشن غارات على معسكرات للحوثيين في صنعاء

السبت 23/مارس/2019 - 06:17 ص
التحالف العربي يشن
التحالف العربي يشن غارات على معسكرات للحوثيين
أحمد قاسم
أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل بأن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن شن غارات على معسكرات للحوثيين في العاصمة صنعاء منها قاعدة الديلمي الجوية.

وكان السفير الأمريكي لدى اليمن قد حمل يوم الخميس الحوثيين مسئولية تعثر تنفيذ اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة في ميناء الحديدة الرئيسي وقال إن سلاحهم يمثل خطرا على دول أخرى في المنطقة.

ترشيحاتنا

وليد صلاح: صن داونز سيكون نسخة من الإسماعيلي في مواجهة الأهلي

المداخلة الكاملة للبطل المصري رامي شحاتة المنقذ لـ 51 طفلا من الموت في إيطاليا.. فيديو

والد الطفل المصري منقذ الـ 51 تلميذا: فخور بنجلي والطلاينة معجبون به.. فيديو

الفرعون يدعو والجمهور يستجيب.. إفتتاح معرض كنوز توت عنخ أمون في باريس اليوم ..وبيع 150 ألف تذكرة.. صور

4 أطعمة احترسى من نسيان الكزبرة الجافة فيها

حالة الطقس اليوم السبت 23/3/2019 في مصر والدول العربية

تعرف على سعر الشقق فى الدقى.. المتر يسجل 12 ألف جنيه

متى يحصل صالح جمعة على فرصته.. لاسارتي يجيب

أمريكا تحذر من هجوم إرهابي في طرابلس غدا

معلول يساهم في فوز تونس برباعية في شباك إسواتيني

تحت شعار المصرى غير.. عمال الإسكندرية يصنعون من الخردة عربات ترام.. فيديو

مستشار المفتي يوضح متى ترفع السبابة خلال الصلاة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوبير وكهربا ونجوم الرياضة يحضرون عقد قران ابنة أحمد سليمان.. صور

شاهد.. 15 صورة من عقد قران ابنة عضو مجلس الزمالك السابق

شاهد.. أحمد خليل تغلب عليه علامات الشيخوخة في أحدث ظهور

80 صورة من انتخابات نقابة المهن التمثيلية

السفير السعودي يزور شارع المعز ويشيد بالأجواء التراثية.. صور

فيديو

سيد عبدالحفيظ يكشف حقيقة عدم تجديد الأهلي لـ أزارو.. فيديو
سيد عبدالحفيظ يكشف حقيقة انضمام مؤمن زكريا لنادي بفنلندا..فيديو
عبد الغني: قرعة كأس الأمم الإفريقية ستضم أساطير كرة القدم.. فيديو
سيد عبدالحفيظ: لا نمانع خوض مبارياتنا في برج العرب.. فيديو
محمد عبدالمنصف:هستمر في الملعب طول ما أنا واقف على رجلي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟