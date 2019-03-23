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أخبار العالم

نجاة قائد شرطة محافظة تعز اليمنية من محاولة اغتيال

السبت 23/مارس/2019 - 08:00 ص
العميد منصور الأكحلي
العميد منصور الأكحلي
أ ش أ
أعلن مصدر أمني مسؤول بمحافظة تعز نجاة مدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الأكحلي من محاولة اغتيال مساء أمس الجمعة في مدينة تعز.

وأوضح المصدر - حسبما أفادت قناة "العربية" الاخبارية اليوم السبت - أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على موكب العميد الأكحلي، أثناء مروره بالقرب من الباب الكبير وسط المدينة.مشيرا إلى أن الأكحلي كان متوجها إلى اجتماع اللجنة المشكلة من محافظ تعز.

من جهتها، أدانت إدارة عام شرطة محافظة تعز محاولة الاغتيال، وأكدت التزامها بقرارات اللجنة الأمنية وتنفيذ توجيهات رئيسها محافظ المحافظة، والتزامها بملاحقة العناصر الخارجة عن القانون وتحقيق الأمن والاستقرار بالمحافظة.

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