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محافظات

توقيع الكشف الطبى على 26 ألف سيدة فى حملة حقك تنظمى

السبت 23/مارس/2019 - 10:59 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
انهت إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالفيوم برعاية اللواء عصام سعد محافظ الفيوم وبإشراف الدكتورة أمال هاشم وكيلة وزارة الصحة بالفيوم وبقيادة غادة هلال مدير ادارة الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار من (حقك تنظمى)، والتى استمرت لمدة أسبوعين من 10-14 مارس كمرحلة أولى فى مراكز (طامية -اطسا -ابشواى) ومن 16-21 مارس كمرحلة ثانية فى مراكز (سنورس -مركز الفيوم -يوسف الصديق -بندر الفيوم).

بلغ إجمالي عدد المنتفعات من الكشف الطبى فى الحملة 26691 سيدة منهم 25581 سيدة تم اعطائهم وسائل تنظيم اسرة منهم 7403 منتفعات جدد يستخدمون الوسيلة لاول مرة و18178 مترددات.

وقامت ادارة تنظيم الاسرة بعقد اللقاءات الجماهيرية والندوات لتوعية المواطنين فى جميع انحاء المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى والأزهر والأوقاف والكنائس والتربية والتعليم والأحزاب.

وتم استقبال السيدات فى الوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات بعيادات تنظيم الاسرة، كما تم ارسال العيادات المتنقلة الى الأماكن المحرومة من الخدمة الصحية والأماكن النائية والمتطرفة.

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