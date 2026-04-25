برلماني: تحرير سيناء ملحمة تضحيات ورسائل الرئيس السيسي تؤكد قوة مصر

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن ذكرى عيد تحرير سيناء ستظل محفورة في وجدان الأمة كرمز للإرادة المصرية الحرة التي لا تقبل المساومة على ذرة رمل واحدة، مشدداً على أن هذه المناسبة تجسد ملحمة تاريخية من التضحية والفداء في سبيل صون كرامة الوطن.

وقال الجندي إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، أكدت عقيدة القوات المسلحة المصرية الراسخة وجدارتها المشهودة، لتظل القوة القادرة على حماية الأرض والتصدي بحسم لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري أو تهديد استقرار الدولة، مهما كانت الظروف ومهما كانت صعوبة التحديات المحيطة.

وأشار إلى أن ما تحقق من استرداد كامل للسيادة المصرية على أراضي سيناء قد تحقق بفضل تلاحم التخطيط العسكري والإرادة السياسية، مشيرًا أن الدولة المصرية، وتحت قيادة الرئيس السيسي، اختارت بوعي وإرادة صلبة طريق البناء والتنمية الشاملة، لاسيما في أرض الفيروز، رغم حجم التحديات الجسيمة والاضطرابات التي عصفت بالمنطقة خلال العقد الأخير.

وأوضح أن هذه الروح التنموية هي الامتداد الطبيعي لروح أكتوبر والتحرير، حيث تتحول الدماء والتضحيات إلى دافع للإعمار وتأسيس الجمهورية الجديدة، مثمنًا ما جاء في خطاب الرئيس من إدراك عميق لحجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الشعب المصري العظيم.

وشدد على ضرورة دعم جهود الدولة في تخفيف هذه التبعات وتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطن، واصفًا الشعب المصري بأنه صانع المعجزات الذي يثبت دائمًا قدرته على الصمود والالتفاف حول قيادته وجيشه في الأوقات الفاصلة.