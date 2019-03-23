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رياضة

#لاسارتى يشعل تويتر بعد حواره لـ الأهلى.. ومغردون: منتظرون الفوز على الزمالك

السبت 23/مارس/2019 - 12:47 م
صدى البلد
منار نور
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #لاسارتى بعد تصريحاته الأخيرة عبر قناة الأهلى مساء أمس ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعى ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويت . 

أدلى لاسارتى تصريحات كان أهمها مفاجآت في الفريق أمام نادى الزمالك، وتحدث عن تراجع مستوى محمد صلاح فى الفترة الأخيرة، وأكد أن الأهلي من أهم 10 أندية في العالم، ولم أتردد في الموافقة على تدريبه ، وحسين الشحات يعاني من ضغط كبير ولم يقدم الأفضل ورمضان صبحي يعاني من سوء الحظ.

وأكد أنه سيمنح الفرصة لصالح جمعة قريبًا ووليد سليمان وفتحي داخل حساباته الفترة القادمة، متابعا: "سأحتفل مع الشعب المصري بتتويج الفراعنة بأمم أفريقيا".

وجاءت تعليقات المغردين كالاتى :

مستنين الفوز على الزمالك ياقائد 

انت دخلت قلوبنا 

لن نقبل الا بالفوز 

عاوزين نشوف فتحى فى الملعب

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