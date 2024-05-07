البيت الأبيض: إسرائيل أبلغتنا بفتح معبر كرم أبو سالم غدا

أكد البيت الأبيض، أنه تم إخبارنه بأن معبر كرم أبو سالم سيفتح الأربعاء، وقال البيت الأبيض:"ينبغي البدء في دخول شحنات الوقود عبر رفح غدا"، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إن القراءة الدقيقة للمواقف التفاوضية المنفصلة لإسرائيل وحماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مقابل الرهائن، تشير إلى أن الجانبين يجب أن يكونا قادرين على التوصل إلى اتفاق.

وأضاف المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي: "يجب أن يكونوا قادرين على سد الفجوات المتبقية"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لدعم هذه العملية وتحقيق هذه النتيجة".

