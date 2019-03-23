إزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة ..صور

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة حملاتها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات طبقا للقانون و تأكيدا على هيبة الدولة ولردع المخالفين.





وشنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملة مكبرة بالتنسيق مع الإدارات الزراعية وإدارة حماية الأراضى وبتأمين من قوات الشرطة أسفرت عن : إزالة 9 حالات تعدٍ على الرقعة الزراعية بنطاق المركز بمساحة إجمالية ٢٠٠٠ متر مربع وتنوعت حالات التعدي ما بين مباني وأعمدة خرسانية وتشوينات وأسوار، وذلك بنطاق قرى دفشو وقومبانية أبو قير، وزهرة بمركز ومدينة دمنهور.





تنفيذ قرار إيقاف أعمال وإزالة أسوار مخالفة على أرض زراعيه بنطاق الوحدة المحلية لقرية دسونس أم دينار وتم إزالة ٣ أسوار بمساحة ١٥٥متر وإيقاف أعمال لحالتى بقرى " منية عطية - سنطيس -وكفر سنطيس" ، إزالة حالة تعدٍ على أراض زراعية بقرية بسنتواي التابعة لمركز أبو حمص.



