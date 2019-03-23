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محافظات

إزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة ..صور

السبت 23/مارس/2019 - 02:16 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
تواصل الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة حملاتها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات طبقا للقانون و تأكيدا على هيبة الدولة ولردع المخالفين.

وشنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملة مكبرة بالتنسيق مع الإدارات الزراعية وإدارة حماية الأراضى وبتأمين من قوات الشرطة أسفرت عن : إزالة 9 حالات تعدٍ على الرقعة الزراعية بنطاق المركز بمساحة إجمالية ٢٠٠٠ متر مربع وتنوعت حالات التعدي ما بين مباني وأعمدة خرسانية وتشوينات وأسوار، وذلك بنطاق قرى دفشو وقومبانية أبو قير، وزهرة بمركز ومدينة دمنهور. 

تنفيذ قرار إيقاف أعمال وإزالة أسوار مخالفة على أرض زراعيه بنطاق الوحدة المحلية لقرية دسونس أم دينار وتم إزالة ٣ أسوار بمساحة ١٥٥متر وإيقاف أعمال لحالتى بقرى " منية عطية- سنطيس -وكفر سنطيس" ، إزالة حالة تعدٍ على أراض زراعية بقرية بسنتواي التابعة لمركز أبو حمص.

كما تم إزالة حالتى في المهد علي مساحة 8 أسهم وإزالة حالة داخل الحيز العمراني علي مساحة 1 قيراط وذلك بمعدات الوحدة المحلية بقري زاوية مبارك وتلبقا، تم فك شدة خشبية لسقف دور أرضي خارج الحيز العمراني بمبني مخالف سبق وأن تم تحرير محاضر له وتم التنبيه علي المواطن بعدم استكمال المخالفة حتي لا يقع تحت طائلة القانون.
إزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة ..صور
إزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة ..صور
إزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة ..صور
إزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة ..صور
إزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة ..صور

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