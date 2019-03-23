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أخبار العالم

ماليزيا وباكستان تؤكدان التزامهما بالتعاون في قضايا الأمة الإسلامية

السبت 23/مارس/2019 - 02:11 م
علم ماليزيا
علم ماليزيا
أ ش أ
أكدت ماليزيا وباكستان التزامهما بالتعاون بشكل أوثق في القضايا التي تؤثر على العالم الإسلامي، بما في ذلك الجهود المشتركة في التركيز على الشخصية والمعتقدات الدينية الإسلامية.
ونقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية، اليوم /السبت/، عن البيان المشترك بين مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي ونظيره الباكستاني عمران خان قوله "إنهما وافقا على تعزيز الجهود والتعاون لدعم القيم الإسلامية الحقيقية في المحافل الدولية، فضلا عن تعزيز وحدة المسلمين".

وأضاف البيان أن الزعيمين يؤكدان أن العنف والتطرف لا يمكن ربطهما بأي دين أو اعتقاد، موضحا أن الجانبين تبادلا الآراء حول الأوضاع في فلسطين ومسلمي الروهينجا في ولاية راخين بميانمار.. مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بقضية فلسطين فقد وافق البلدين على دعمها بشكل إيجابي في المنتديات الأخرى، خاصة في اللجنة السداسية الخاصة بفلسطين التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وشدد البيان على أن ماليزيا تدرك جهود باكستان التي قامت بها لمكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن ماليزيا دعت باكستان للمشاركة في معرض لانكاوي الدولي للملاحة والفضاء (ليما) المنعقد في الفترة من 26 إلى 30 مارس الجاري.

وأوضح أن المشاورات الثنائية الأولى بين البلدين غطت العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل إدارة الديون ومكافحة الفساد والتعاون الدفاعي، وشؤون العمل، والمسائل القنصلية، وكذلك الفعاليات الإقليمية والدولية.

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