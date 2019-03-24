عمرو دياب يعود للقاهرة بعد إحياء حفل غنائي بالسعودية

عاد المطرب عمرو دياب ، إلى القاهرة اليوم "السبت" قادما من السعودية ، بعد إحياء حفل غنائي - للمرة الثانية بمدينة "الدمام " ضمن سلسلة من الحفلات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه في المنطقة الشرقية بالسعودية.



وقدم دياب خلال الحفل ، باقة متنوعة من أشهر أغنياته منها: "قمرين، ده لو اتساب، أجمل عيون، يتعلموا، تملي معاك، وياه، أنت مغرور، برج الحوت، معاك قلبي، حبيبي يانور العين، الله على جماله، ليلي نهاري، باين حبيت، وياه، خلينا لوحدينا، نغمة الحرمان، كنت في بالي" وغيرها من الأغاني.



ويأتي الحفل في إطار مهرجان الشرقية الغنائي الذي يحيه نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي، ومنهم : المطربة السورية : أصالة ، والقطري نبيل شعيل ، والسعودي محمد عبده ، وغيرهم إضافة إلى مطربين أجانب ومنهم : بيتبول وأكون وفرينش مونتان وغيرهم.



وكان دياب قد أحيا حفله الأول في السعودية في ديسمبر الماضي، حيث قدم خلاله عددا من أغانيه التي نالت إعجاب الجمهور.