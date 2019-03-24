ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

عمرو دياب يعود للقاهرة بعد إحياء حفل غنائي بالسعودية

الأحد 24/مارس/2019 - 12:54 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
أ ش أ
عاد المطرب عمرو دياب ، إلى القاهرة اليوم "السبت" قادما من السعودية ، بعد إحياء حفل غنائي - للمرة الثانية بمدينة "الدمام " ضمن سلسلة من الحفلات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه في المنطقة الشرقية بالسعودية.

وقدم دياب خلال الحفل ، باقة متنوعة من أشهر أغنياته منها: "قمرين، ده لو اتساب، أجمل عيون، يتعلموا، تملي معاك، وياه، أنت مغرور، برج الحوت، معاك قلبي، حبيبي يانور العين، الله على جماله، ليلي نهاري، باين حبيت، وياه، خلينا لوحدينا، نغمة الحرمان، كنت في بالي" وغيرها من الأغاني.

ويأتي الحفل في إطار مهرجان الشرقية الغنائي الذي يحيه نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي، ومنهم : المطربة السورية : أصالة ، والقطري نبيل شعيل ، والسعودي محمد عبده ، وغيرهم إضافة إلى مطربين أجانب ومنهم : بيتبول وأكون وفرينش مونتان وغيرهم.

وكان دياب قد أحيا حفله الأول في السعودية في ديسمبر الماضي، حيث قدم خلاله عددا من أغانيه التي نالت إعجاب الجمهور.

ترشيحاتنا

سوق السيارات المستعملة: تعافي حركة البيع والشراء.. ورسائل جديدة من التجار لـ خليها تصدى.. فيديو

تعرف على المنتخبات المتأهلة لـ بطولة الأمم الأفريقية 2019 حتى الآن

تفاصيل إنقاذ جهاد يوسف ابن الزاوية الحمراء لـ 3 أطفال من الحريق

كيف تحسب الزيادة على معاشك بعد قرار الرئيس السيسي

شاهد.. هدفا مباراة مصر والنيجر في تصفيات أمم أفريقيا

العليا للحج : ندرس حكم إلغاء رسوم تكرار العمرة

محامٍ: قرار الرئيس بخصوص المعاشات انتصر للحق وأراح الجميع.. فيديو

أبو العينين: صناعة السيراميك في خطر بسبب ارتفاع أسعار الغاز.. فيديو

اليوم زواج مى حلمى ومحمد رشاد.. والمذيعة : سبونا نفرح النهاردة

رد نقابة أصحاب المعاشات على قرار الرئيس بسحب استشكال حكم العلاوات

توفيق عكاشة ينفعل على الهواء ويصرخ في المشاهدين

وزير الرياضة يكشف موقفه من تنفيذ حكم صحة عمومية الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. العثور على 82 عمل مسحور بمقابر الأقصر

10 صور من حفل زفاف محمد رشاد ومي حلمي

ساعة الزهور تثير استياء السكندريين.. صور

وزير الشباب يشيد بتعاون أجهزة الدولة لترشيد المياه.. صور

اللبنانية جيسي عبدو تنشر صورا عفوية مع محمد صلاح في دبي .. صور

فيديو

أصحاب المعاشات لـ السيسي: عارفين إنك بتسابق الزمن ربنا يخليك لمصر.. فيديو
أبو العينين: صناعة السيراميك في خطر بسبب ارتفاع أسعار الغاز.. فيديو
زاهي حواس لـ عمرو أديب: آخر بردية فرعونية عثر عليها تقول الأهلي بطل الدوري
فيديوجراف: الرقابة الإدارية تضرب الفساد بيد من حديد.. وهذه حصيلة فبراير
محامٍ: قرار الرئيس بخصوص المعاشات انتصر للحق وأراح الجميع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟