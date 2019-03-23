تربية المنوفية تنظم حفلًا لتنصيب إتحاد الطلاب.. وتكرم الأمهات المثاليات

شهدت اليوم كلية التربية بجامعة المنوفية، انطلاق فعاليات حفل تنصيب الإتحاد بالكلية للعام الجامعي ٢٠١٩/٢٠١٨ وتكريم الأمهات المثاليات علي مستوى الكلية.



وتم تنظيم الحفل تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور جمال الدهشان عميد الكلية، والدكتور على حسين عطية وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صبحي شعبان شرف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث العلمية، والدكتورة فتيحة أحمد بطيخ وكيل الكلية للشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود فوزى بدوي منسق الانشطة الطلابية بالكلية، وأشرف الخولي مدير عام الكلية.



وبدأ الدكتور جمال الدهشان عميد الكلية كلمته بتهنئة أعضاء اتحاد طلاب الكلية وأكد على أن مشاركة الطلاب فى الانشطة الطلابية والجامعية له أهمية قصوي من حيث إعداد الطلاب وتكوين لشخصيتهم وتحفيزًا لقدراتهم وأن الطلاب هم محور العمل الجامعى والانشطة الطلابية وهم الركيزة الاساسية لابراز قدرات وموهبتهم .



وأكد أن الدراسات العلمية تؤكد ان غالبية القادة فى كافة الدول كان لهم نشاط طلابي داخل المرحلة الجامعية ، وأن العمل الطلابي داخل الجامعة له دور هام ومميز فى تكوين كوادر قيادية وله أهمية فى صقل شخصية الطلاب وزرع روح العمل الخدمى لديهم.



كما شدد على ضرورة الا يكتفى الطالب بجانب واحد فقط داخل الحياة الجامعية وهو الجانب الدراسي وانما يجب أن يشارك الطالب فى كافة الأنشطة المقدمة داخل ادارة رعاية الشباب.



وقال الدكتور صبحى شعبان شرف، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث العلمية ، في كلمته أنه لابد ان يعي الطلاب المنتخبون كأعضاء للاتحاد مدى خطورة دورهم داخل الكلية وأهميته وكونهم القناة الشرعية الوحيدة داخل الكلية لكل طالب يرغب فى المشاركة بأي نشاط ، وأنهم صوت الطالب داخل الكلية ، وعليهم أن يدركو جيدا أنهم يحملون أمانة فهم فى موقع تكليف وليس تشريف ، فنجاحهم الحقيقى يكمن فى آدائهم لهذا الدور الهام كتنظيم الأنشطة وتمثيل الطلاب وتقديم الدعم الأكاديمي لكل الطلاب فالكلية تعتبرهم سفراء للطلاب لدى الكلية.



وهنأت الدكتورة فتيحة بطيخ وكيل الكلية للشئون التعليم والطلاب ، أعضاء الإتحاد الجدد بتنصيبهم كأعضاء للإتحاد وأثنت كثيرًا على دورهم خلال هذا العام وأكدت أنها تتابع أعمالهم وأنشطتهم المتميزة وتفوقهم الدراسي وأنهم بالفعل مثال يجب أن يحتذى الطلاب به من حيث التفوق الدراسي وكذلك الخلقى وتمنت لهم خالص النجاح والتوفيق .



وهنأ الدكتور محمود فوزى بدوي منسق الأنشطة الطلابية بالكلية أعضاء اتحاد طلاب الكلية واكد على انهم بالفعل نموذج مشرف للكلية وللجامعة ككل من حيث الالتزام الخلقى والدراسي وصورة مشرفة للكلية فى كافة المحافل التى يشاركون فيها متمنيا لهم خالص التوفيق وذكرهم بما عليهم من مسئوليات تجاة زملائهم الطلاب وواجبات وصفات يجب ان يتحلوا بها جميعًا.



وقد شمل الحفل لبعض الفقرات الفنية من أناشيد دينية قدمتها الطالبة سارة عبد الغنى جاد الطالبة المثالية بالكلية لهذا العام وقد شهدت الاناشيد والابتهالات الدينية المقدمة تفاعلًا كبيرًا من الطلاب الحضور .



كما تضمن الحفل تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الكلية وتسلموا شهادات تقدير وهم الدكتورة نعيمة جمال شمس، الدكتورة حنان الجمال، فيولا صليب يوسف ،انتصار السيد عيسي.



واختتم الحفل بتنصيب أعضاء اتحاد الطلاب وتسليمهم شهادات التقدير لما قدموه من دور خلال الفترة السابقة.



كما تم تكريم اسرة خدمة المجتمع بريادة الدكتورة هبة الغتمي ، اسرة أصدقاء الجودة بريادة الدكتورة دعاء الشاعر ، اسرة الحلم المصري بريادة الدكتور محمود فوزي، وايضا العاملين فى الكلية على دورهم واخلاصهم فى العمل، اسرو رعاية الشباب لما بذلوة من جهد ملموس في إنجاح هذا الحفل.



ونظم الحفل أسرة إدارة رعاية الشباب بالكلية بقيادة خالد عبد الرازق، وقدمت الطالبة سارة عبد الغني فقرات الحفل والذي شهد حضورا كبيرا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلبة وطالبات الكلية.