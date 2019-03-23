وليد سليمان يواصل برنامجه التأهيلي بالأهلي قبل قمة الزمالك

أدى وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر اليوم السبت، على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.



وأدى سليمان تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب، ثم تدريبات أخرى داخل صالة الجيمانزيوم.



ويعاني سليمان من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة تعرض له خلال مباراة الأهلي أمام شبيبة الساورة الجزائري بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في شهر يناير الماضي.



واقترب سليمان من الانتهاء من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة والذي وضعه له خالد محمود طبيب الفريق الأحمر، حيث تأكد عدم لحاقه بمباراة الزمالك المقبلة.



ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

