ازدحام مروري يتسبب في إقالة المدير الفني لمنتخب ألبانيا

أقال الإتحاد الألباني لكرة القدم ، المدير الفني للمنتخب ، الإيطالي كريستيان بانوتشي ، وذلك عقب الخسارة من نظيره التركي أمس بهدفين دون رد ، وذلك في أولى جولات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.



وذكرت بعض التقارير الصحفية أن سبب إقالة بانوتشي الحقيقي ، قد يكون استبعاده لتوماس ستروكشا نجم المنتخب الألباني ، وحارس مرمى فريق لاتسيو ، من قائمة المنتخب استعدادًا للتصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020 ، وذلك بسبب ازدحام مروري منعه من الإلتحاق بالمعسكر ، وهو الأمر الذي لم يتقبله بانوتشي ، ليستبعده من القائمة .



يذكر أن ألبانيا قد تأهلت لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2016 بفرنسا ، وكانت تلك المشاركة الوحيدة للمنتخب الألباني في البطولة .