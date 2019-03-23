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رياضة

ازدحام مروري يتسبب في إقالة المدير الفني لمنتخب ألبانيا

السبت 23/مارس/2019 - 05:07 م
صدى البلد
القسم الرياضى
أقال الإتحاد الألباني لكرة القدم ، المدير الفني للمنتخب ، الإيطالي كريستيان بانوتشي ، وذلك عقب الخسارة من نظيره التركي أمس بهدفين دون رد ، وذلك في أولى جولات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وذكرت بعض التقارير الصحفية أن سبب إقالة بانوتشي الحقيقي ، قد يكون استبعاده لتوماس ستروكشا نجم المنتخب الألباني ، وحارس مرمى فريق لاتسيو ، من قائمة المنتخب استعدادًا للتصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020 ، وذلك بسبب ازدحام مروري منعه من الإلتحاق بالمعسكر ، وهو الأمر الذي لم يتقبله بانوتشي ، ليستبعده من القائمة .

يذكر أن ألبانيا قد تأهلت لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2016 بفرنسا ، وكانت تلك المشاركة الوحيدة للمنتخب الألباني في البطولة .

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