ليلة فرحة أصحاب المعاشات..جريدة الأخبار ترصد سعادة 4 ملايين مواطن بقرار السيسي

تصدر جريدة الأخبار برئاسة تحرير الكاتب الصحفي خالد ميري، عددا مميزا غدا يتضمن مجموعة من الموضوعات والملفات المهمة .



وتحت عنوان "ليلة فرحة أصحاب المعاشات" تناولت الجريدة تفاصيل فرحة ٤مليون مواطن بقرار الرئيس بالاستشكال المقدم من الحكومة على حكم علاوات أصحاب المعاشات .



وأكدت نقابة المعاشات للجريدة أن وزارة المالية ملزمة بعد قرار الرئيس برد ٦٤٠ مليار جنيه لهيئة التأمينات الاجتماعية .



كمارصدت الجريدة أراء خبراء الإقتصاد الذين وصفوا الخطوة بالذكية واعتبروها انحياز للمواطن البسيط،فيما رأى أساتذة الاجتماع أن قرار الرئيس يعبر عن مدى احساسه بمشاكل المواطنين .



ونشرت الجريدة تصريحات لرئيس اتحاد أصحاب المعاشات البدري فرغلي أكد فيها أن القرار بمثابة عيد لأصحاب المعاشات ويضمن حياة كريمة وينتصر لأحكام القضاء.



من جهة أخرى نشرت الجريدة مجموعة من العناوين الهامة كالتالي: السيسي ورئيس وزراء العراق يتفقان على تعزيز العمل المشترك ،١٠٠ مليون صحة تستقبل المواطنين بالحلوى،الرقابة الإدارية تعيد ١,٣ مليار جنيه للدولة .



كما أجرت الجريدة حوار مع حسام مغازي وزير الري الأسبق تضمن العناوين التالية :مشروع ال١,٥ مليون فدان مظلوم إعلاميا،التغيرات المناخية شبح يواجه العالم .. و٧ مشروعات لحماية الإسكندرية .





