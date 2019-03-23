ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

ليلة فرحة أصحاب المعاشات..جريدة الأخبار ترصد سعادة 4 ملايين مواطن بقرار السيسي

السبت 23/مارس/2019 - 07:53 م
صدى البلد
تصدر جريدة الأخبار برئاسة تحرير الكاتب الصحفي خالد ميري، عددا مميزا غدا يتضمن مجموعة من الموضوعات والملفات المهمة .

وتحت عنوان "ليلة فرحة أصحاب المعاشات" تناولت الجريدة تفاصيل فرحة ٤مليون مواطن بقرار الرئيس بالاستشكال المقدم من الحكومة على حكم علاوات أصحاب المعاشات .

وأكدت نقابة المعاشات للجريدة أن وزارة المالية ملزمة بعد قرار الرئيس برد ٦٤٠ مليار جنيه لهيئة التأمينات الاجتماعية .

كمارصدت الجريدة أراء خبراء الإقتصاد الذين وصفوا الخطوة بالذكية واعتبروها انحياز للمواطن البسيط،فيما رأى أساتذة الاجتماع أن قرار الرئيس يعبر عن مدى احساسه بمشاكل المواطنين .

ونشرت الجريدة تصريحات لرئيس اتحاد أصحاب المعاشات البدري فرغلي أكد فيها أن القرار بمثابة عيد لأصحاب المعاشات ويضمن حياة كريمة وينتصر لأحكام القضاء.

من جهة أخرى نشرت الجريدة مجموعة من العناوين الهامة كالتالي: السيسي ورئيس وزراء العراق يتفقان على تعزيز العمل المشترك ،١٠٠ مليون صحة تستقبل المواطنين بالحلوى،الرقابة الإدارية تعيد ١,٣ مليار جنيه للدولة .

كما أجرت الجريدة حوار مع حسام مغازي وزير الري الأسبق تضمن العناوين التالية :مشروع ال١,٥ مليون فدان مظلوم إعلاميا،التغيرات المناخية شبح يواجه العالم .. و٧ مشروعات لحماية الإسكندرية .


ليلة فرحة أصحاب المعاشات..جريدة الأخبار ترصد سعادة 4 ملايين مواطن بقرار السيسي
ليلة فرحة أصحاب المعاشات..جريدة الأخبار ترصد سعادة 4 ملايين مواطن بقرار السيسي
ليلة فرحة أصحاب المعاشات..جريدة الأخبار ترصد سعادة 4 ملايين مواطن بقرار السيسي
ليلة فرحة أصحاب المعاشات..جريدة الأخبار ترصد سعادة 4 ملايين مواطن بقرار السيسي
ليلة فرحة أصحاب المعاشات..جريدة الأخبار ترصد سعادة 4 ملايين مواطن بقرار السيسي
ليلة فرحة أصحاب المعاشات..جريدة الأخبار ترصد سعادة 4 ملايين مواطن بقرار السيسي
ليلة فرحة أصحاب المعاشات..جريدة الأخبار ترصد سعادة 4 ملايين مواطن بقرار السيسي
ليلة فرحة أصحاب المعاشات..جريدة الأخبار ترصد سعادة 4 ملايين مواطن بقرار السيسي
ليلة فرحة أصحاب المعاشات..جريدة الأخبار ترصد سعادة 4 ملايين مواطن بقرار السيسي
ليلة فرحة أصحاب المعاشات..جريدة الأخبار ترصد سعادة 4 ملايين مواطن بقرار السيسي
ليلة فرحة أصحاب المعاشات..جريدة الأخبار ترصد سعادة 4 ملايين مواطن بقرار السيسي
ليلة فرحة أصحاب المعاشات..جريدة الأخبار ترصد سعادة 4 ملايين مواطن بقرار السيسي
ليلة فرحة أصحاب المعاشات..جريدة الأخبار ترصد سعادة 4 ملايين مواطن بقرار السيسي
ليلة فرحة أصحاب المعاشات..جريدة الأخبار ترصد سعادة 4 ملايين مواطن بقرار السيسي
ليلة فرحة أصحاب المعاشات..جريدة الأخبار ترصد سعادة 4 ملايين مواطن بقرار السيسي
ليلة فرحة أصحاب المعاشات..جريدة الأخبار ترصد سعادة 4 ملايين مواطن بقرار السيسي
ليلة فرحة أصحاب المعاشات..جريدة الأخبار ترصد سعادة 4 ملايين مواطن بقرار السيسي
ليلة فرحة أصحاب المعاشات..جريدة الأخبار ترصد سعادة 4 ملايين مواطن بقرار السيسي
ليلة فرحة أصحاب المعاشات..جريدة الأخبار ترصد سعادة 4 ملايين مواطن بقرار السيسي
ليلة فرحة أصحاب المعاشات..جريدة الأخبار ترصد سعادة 4 ملايين مواطن بقرار السيسي

ترشيحاتنا

شاهد.. إبراهيم سعيد يسخر من أداء منتخب أمام النيجر

تشييع جثامين ضحايا حادث انفجار خزان مصنع كيماويات بالعين السخنة

عمار حمدى يصنع وتريزيجيه يسجل الهدف الأول لمصر أمام النيجر.. فيديو

ترتيب مجموعة منتخب مصر فى تصفيات أمم أفريقيا بعد التعادل مع النيجر

تشكيل هجومي لمنتخب مصر في مواجهة النيجر في تصفيات أمم أفريقيا

اللبنانية جيسي عبده تنشر صورا عفوية مع محمد صلاح في دبي .. صور

يفعلها الآباء ويقع فيها الأبناء.. ياسمين تطلب الطلاق بعد 7 أشهر زواجا والسبب غريب

ذهبت لتشييع ابنها في نيوزيلندا.. فرافقته إلى السماء

في مباراة تحصيل حاصل.. بدلاء منتخب مصر يتعادلون مع النيجر 1/1.. فيديو

شاهد.. استقبال حافل لـ محمد صلاح بأحد مولات دبى

الزمالك يطلب من اتحاد الكرة زيادة عدد الحاضرين في لقاء القمة

الشوالي: الأهلي الأخطر على الترجي .. وقمة الزمالك تهدد تتويجه أفريقيًا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساعة الزهور تثير استياء السكندريين.. صور

وزير الشباب يشيد بتعاون أجهزة الدولة لترشيد المياه.. صور

اللبنانية جيسي عبده تنشر صورا عفوية مع محمد صلاح في دبي .. صور

التضامن تقدم كشف حساب عام الإعاقة خلال احتفالات عيد الأم .. صور

خلال جولة تفقدية استمرت 6 ساعات.. وزير النقل يوجه بالاستغلال الأمثل للمحال المغلقة بمول محطة مصر ..صور

فيديو

أحمد موسى: بي بي سي تدعو للانقلاب على ثورة 30 يونيو.. فيديو
أحمد موسى يطالب بغلق مكتب BBC في القاهرة .. فيديو
أحمد موسى يطالب الأعلى للإعلام بإغلاق مكتب بي بي سي في مصر.. فيديو
المتحدث العسكري ينشر فيديو تجديدات بانوراما حرب أكتوبر
مفاجأة.. المشاركون في لجنة الخمسين كانوا على يقين بتعديل الدستور مستقبلا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟