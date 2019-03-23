وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بدء العد التنازلي لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة بورسعيد.



وقالت، في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ بورسعيد في ديوان المحافظة: "مصر كلها بتتجمع في منظومة التأمين الشامل، زي ما اتجمعت في قوائم الانتظار".



ولفتت وزيرة الصحة إلى أن المستشفيات الخاصة قدمت الخدمة في قوائم الانتظار، موضحة أنهم طالبوها بمدها بحالات أكثر بالمنظومة، واشتركوا في حملات "100 مليون صحة"، إيمانًا بأهمية أن يكونوا شركاء فاعلين في تطوير المنظومة الصحية في مصر.



وأشارت وزيرة الصحة إلى أنها اقترحت على مسئولي المستشفيات نقل قصص نجاحهم في مستشفياتهم الكبرى، للأطباء والتمريض والإداريين وخدمة المرضى.



وشددت على أن المنظومة الجديدة ستجعل المنظومة الصحية تتغير تمامًا في أعين المواطنين المصريين، متوجهة بالشكر للقطاع الخاص على تعاونه مع الدولة.



وأضافت أن قيادات المستشفيات الخاصة قالوا لهم إنهم ليسوا أقل وطنية، وسيعملون مع الوزارة لتحقيق رؤية الرئيس في هذا الصدد، لافتة إلى أنهم ثمنوا رؤية الرئيس لتطوير الصحة في مصر، وقيادته الحكيمة.



ولفتت إلى أنه سيتم بدء التعاقد مع العاملين بالوحدات الصحية في بورسعيد ومنشآتها بنفس منظومة أجور "التأمين الشامل"، وسنبدأ خطة الـ"100 يوم"، لتدريب العاملين بالمنظومة مطلع شهر أبريل القادم.



وأوضحت أن ما تحقق في "التأمين الشامل" لن ينساه التاريخ، حيث ستبدأ المنظومة بأعلى مستويات الجودة، موضحة أن أول أبريل سيشهد التشغيل التجريبي لعدد ٢٢ وحدة وللمستشفيات التي سينتهي تجهيزها بشكل تجريبي، بالتعاقدات والرواتب الجديدة للقوى البشرية.



ووجهت الوزيرة الشكر لوزارة الدفاع والمخابرات العامة والرقابة الإدارية ووزارات التخطيط والمالية، مشيرة لأنهم بذلوا جهدًا جبارًا، ولولا مجهوداتهم لم تكن الإنجازات التي نراها اليوم تتحقق، مضيفة: "أشكر شركاءنا جميعًا، حيث إننا حينما نعمل على هدف واحد تكون النتيجة مبهرة".



وأشادت الوزيرة بدعم منظمة الصحة العالمية للمشروع، وتوفيرهاخبراء لديهم نظم الدفع والخدمات، والبنك الدولي قدم لنا خبراء في الميكنة، وبدأوا بالفعل في تطبيق الميكنة.



وأكد الدكتور خالد نوري، رئيس هيئة الرعاية الصحية في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، أنه يتم استقدام أجهزة على أعلى مستويات في العالم لتقديم أعلى مستويات الجودة للمريض المصري في المنظومة الجديدة، واصفًا إياها بـ"الأجهزة العظيمة".



وأضاف "نوري"، في تصريحات صحفية على هامش جولة وزيرة الصحة والسكان في محافظة بورسعيد، أن هناك دعمًا كاملًا من وزارة الصحة لهم بصفة يومية.



وأوضح أنه سيتم تقديم خدمة طبية آمنة للمريض، كما يتم العمل على نظام مالي كفء حتى يضمن الاستدامة على المدى الطويل.



وأكد أهمية دور العامل البشري في تطوير المنظومة الصحية، وأنه سيكون عنصر مهم لـ"الاستدامة"، و"التطوير".



وقال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في "المنظومة الجديدة"، إنه يتم بذل جهد جبار للتجهيز للمنظومة، لكنه إنجاز سيستمر لعشرات السنين المقبلة للعمل بصورة مكثفة.



من جانبه أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن ما يحدث في تجهيزات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في نطاق المحافظة هو "إعجاز".



وأضاف "الغضبان" أن منظومة "التوأمة" مع القطاع الخاص في المنظومة لن تحدث منافسة بين الجانبين، ولكن تكامل مع الحكومة لصالح المريض المصري.



ولفت محافظ بورسعيد، إلى أن أهالي بورسعيد لا يصدقون أن مستشفى النصر للأطفال كانت منذ 18 شهرًا خرسانة فقط، والآن تصبح أحد أكبر صروح المنظومة.



وأوضح أن المصريين يحلمون منذ الستينيات بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مثلما يحدث في بريطانيا ودول العالم المتقدمة، وهو ما يتحقق على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنهم يحققون حلم المصريين في هذه المنظومة.



وقال الدكتور أحمد عز، رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات كليوباترا، إن المجموعة ستنشئ أكاديمية متخصصة في التدريب للكوادر البشرية، وذلك اتصالًا بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، في تدريب وتأهيل الأطباء والتمريض والإداريين والفنيين لتقديم أعلى مستوى من الخدمة.



وأكد عبدالله شرف، مدير مستشفى "مغربي"، على وقوفهم في "ظهر" الدولة لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، وأنهم سيقدمون أعلى مستويات الجودة في المنظومة، وتقديم أعلى مستويات من الرعاية الصحية الشاملة للمواطن، لنصل لمستشفيات لديها جودة مستشفيات القطاع الخاص في العالم.



وأشاد مأمون النجار الرئيس التنفيذي لدار الفؤاد، بجهود وزيرة الصحة والسكان لتطوير المنظومة الصحية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقال مازن عطية المدير الطبي لمستشفى "السلام الدولي"، إنهم لن يتأخروا في تقديم أي دعم للدولة في إطار تطبيق "التأمين الشامل".