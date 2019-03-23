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رياضة

نبيل الحلفاوي يتغزل في عمار حمدي أمام النيجر

السبت 23/مارس/2019 - 08:24 م
نبيل الحلفاوى
نبيل الحلفاوى
محمد بدران
تغزل الفنان نبيل الحلفاوي فى أداء عمار حمدى لاعب الأهلى المعار للاتحاد السكندرى ومنتخب مصر، خلال لقاء المنتخب مع النيجر ضمن مباريات الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والتي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

وعلق "الحلفاوي" على "تويتر" ‏‏‏طلعنا يا دوبك بعمار حمدي".. وشارك اللاعب لأول مرة بقميص منتخب مصر، ونجح في صناعة الهدف الأول بعد دقائق قليلة من انطلاق الشوط الثاني في المباراة.

وأحرز محمود تريزيجيه هدف التقدم للفراعنة فى الدقيقة 47 من عمر اللقاء بعد تمريرة سحرية من عمار حمدى.

وضم تشكيل المنتخب كلًا من: أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، وكريم حافظ وأحمد أيمن منصور وعلى جبر ومحمد هانى فى الدفاع، وعلى غزال وعمرو السولية ونبيل عماد وعمرو وردة وعمار حمدى فى الوسط، وأحمد حسن كوكا فى الهجوم.
نبيل الحلفاوي يتغزل في عمار حمدي أمام النيجر
نبيل الحلفاوي يتغزل في عمار حمدي أمام النيجر

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