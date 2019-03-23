نبيل الحلفاوي يتغزل في عمار حمدي أمام النيجر

تغزل الفنان نبيل الحلفاوي فى أداء عمار حمدى لاعب الأهلى المعار للاتحاد السكندرى ومنتخب مصر، خلال لقاء المنتخب مع النيجر ضمن مباريات الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والتي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.





وعلق "الحلفاوي" على "تويتر" ‏‏‏طلعنا يا دوبك بعمار حمدي".. وشارك اللاعب لأول مرة بقميص منتخب مصر، ونجح في صناعة الهدف الأول بعد دقائق قليلة من انطلاق الشوط الثاني في المباراة.





وأحرز محمود تريزيجيه هدف التقدم للفراعنة فى الدقيقة 47 من عمر اللقاء بعد تمريرة سحرية من عمار حمدى.



