أخبار الرياضة المصرية اليوم 23-3-2019

شهد اليوم، السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر مارس، عددًا من الأحداث الرياضية المهمة في مصر أبرزها تعادل المنتخب المصري مع نظيره منتخب النيجر في آخر جولات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019.





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- تعادل منتخب مصر الأول لكرة القدم مع منافسه منتخب النيجر بهدف لكل منهما بالمباراة التي أقيمت اليوم السبت بإستاد جينرال سيني كونتش في إطار الجولة الختامية لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.













- قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم رئيس الدائرة الأولى ورئيس مجلس الدولة بإلزام وزير الشباب والرياضة باعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والتي أقيمت يومي 30 و31 أغسطس الماضي واعتماد الميزانية.













- تنظم وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ورشة عمل للمختصين والمعنيين بالتعليم والشئون الأفريقية لإعداد دليل تدريبي مرن لنشر القيم الأفريقية والتعريف بالقارة الأفريقية، وذلك غدًا الأحد.