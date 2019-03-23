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رياضة

أخبار الرياضة المصرية اليوم 23-3-2019

السبت 23/مارس/2019 - 09:42 م
القسم الرياضى
شهد اليوم، السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر مارس، عددًا من الأحداث الرياضية المهمة في مصر أبرزها تعادل المنتخب المصري مع نظيره منتخب النيجر في آخر جولات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019.

ويرصد لكم موقع "صدى البلد" أهم الأخبار الرياضية في مصر اليوم


- تعادل منتخب مصر الأول لكرة القدم مع منافسه منتخب النيجر بهدف لكل منهما بالمباراة التي أقيمت اليوم السبت بإستاد جينرال سيني كونتش في إطار الجولة الختامية لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.



- قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم رئيس الدائرة الأولى ورئيس مجلس الدولة بإلزام وزير الشباب والرياضة باعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والتي أقيمت يومي 30 و31 أغسطس الماضي واعتماد الميزانية.



- تنظم وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ورشة عمل للمختصين والمعنيين بالتعليم والشئون الأفريقية لإعداد دليل تدريبي مرن لنشر القيم الأفريقية والتعريف بالقارة الأفريقية، وذلك غدًا الأحد.


- أعرب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عن تقديره وسعادته بالتواجد في احتفالية يوم المياه العالمي 2019، مشيدا بالتنسيق المستمر والتعاون مع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري وباقي أجهزة الدولة في مجال ترشيد المياه.




- قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالرياضة ويصفها بالأمن القومي، حيث نوه الرئيس في أكثر من مناسبة على أهمية ممارسة الرياضة والاعتناء بالجانب البدني للشباب وتطوير القدرات الذهنية والنمو الجسدي .. والاهتمام بوجود الرياضة في مختلف المدارس والجامعات، وذلك بالتعاون بين وزارات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي".


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