أحلى فرحة.. 16 صورة تتوج لحظات زفاف أيمن ونوران

في حفل عائلي بهيج احتفل الدكتور حسام درويش الأمين عام المساعد بمنظمة السياحة العربية، بزفاف نجله أيمن حسام إلى الجميلة نوران حسين بحضور لفيف من الأهل والأقارب والأصدقاء.



وقدم الكاتب الصحفى محمد الإسكندراني تهنئة للدكتور حسام درويش ونجله حسام وعروسه نوران متمنيا لهما حياة سعيدة ومستقرة.



ويقدم موقع صدى البلد أرق التهاني القلبية للعروسين على الخطبة السعيدة ويتمنى لهما حياة سعيدة.

