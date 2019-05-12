تراجع سعر الدولار.. سياسات الحكومة الإصلاحية وشهادات ثقة دولية أهم الأسباب

استقر الدولار في تعاملات اليوم الأحد بالرغم من تهاويه بمعدلات غير مسبوقة منذ إبريل الماضي ، في الوقت الذي أكد خبراء الاقتصاد ان تهاوي الدولار نظرا للإجراءات الإصلاحية للحكومة والتي كان بدايتها تحرير سعر الصرف و انتهاءا بتعافي حجم الاحتياطي النقدي للبلاد ليسجل أعلي ارتفاع له منذ 4 سنوات ماضية.





وقال الدكتور مصطفي أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية؛ إن استقرار سعر صرف الدولار مرتبط بالمنجزات الاصلاحية للحكومة خصوصا بعد اقتراب انتهاء مصر من حسم آخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة تقدر بـ2 مليار دولار بالتزامن مع إجراء اخر تقييم للبرنامج الإصلاحي للمؤسسة الدولية.

وأضاف " أبوزيد" في تصريحات لـ"صدي البلد" إن هناك عوامل محددة لاستقرار سعر صرف الدولار من بينها قلة الطلب علي العملة الاجنبية و زيادة المعروض لها بالاضافة لاتباع مصر اجراءات تصحيحية في سوق العملة بدأت منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وتجفيف منابع الاسواق الموازية و قيام البنوك باصدار شهادات دولارية و بعملة اليورو، ساعدت في عودة التدفقات النقدية الأجنبية لداخل الجهاز المصرفي، ليترفع معها فاتورة الاحتياطي النقدي للبلاد من 20.1 مليار دولار في يونيو 2015 إلي أن سجل 44.22 مليار دولار في إبريل الماضي بزيادة تجاوزت حاجز الـ24 مليار دولار في 4 سنوات.



أوضح " أبو زيد" أن الحكومة اتبعت سياسيات توسعية في دعم الصادرات المصرية وتقليل حجم الواردات و زيادة حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج و عوائد قناة السويس باعتبارها احد مصادر توفير العملة الاجنبية؛ مشيرا الي ان الاقتصاد القومي اصبح يسير في معدلاته الطبيعية بالتزامن مع سلسلة توقعات مؤسسات التصنيف الائتماني برفع سقف توقعات معدلات النمو الاقتصادي لمصر إلي 6% مع نهاية العام المالي المقبل .

وذكر " أبو زيد" أن مؤسسات التمويل الدولية اعطت لمصر شهادة ثقة خصوصا مع التعامل الفني والتمويلي المقدم بالإضافة لتوقعات تلك المؤسسات بتحقيق الاقتصاد القومي معدلات غير مسبوقة من النمو بالتزامن مع إجراءات الحكومة لتحفيز بيئة الاستثمار والأعمال باعتبار الاقتصاد المصري من اقوي الاسواق الناشئة علي مستوي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار في تعاملات اليوم الأحد وفقا للبنك المركزي المصري نحو 17.254 جنيه للشراء و 17.391 جنيه للبيع وجاء اعلي سعر للدولار ببنك بلوم مصر ليسجل 17.27 جنيه للشراء و 17.37 جنيه للبيع؛ فيما سجل الدولار ببنوك " مصرف أبو ظبي الاسلامي، الاهلي الكويتي " نحو 17.13 و 17.1 جنيه للشراء و 17.2 جنيه للبيع.



وسجل الدولار في بنوك " المصري الخليجي، سايب، المصرف المتحد، قناة السويس" 17.08 جنيه للشراء و 17.18 جنيه للبيع.



وسجل أقل سعر للدولار ببنوك "عودة، الأهلي اليوناني، مصر إيران للتنمية، التعمير والإسكان، كريدي أجريكول، الأهلي المصري، مصر، العربي الافريقي الدولي، الإسكندرية" نحو 17.07 جنيه للشراء و17.17 جنيه للبيع.