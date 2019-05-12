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رياضة

مد أجل حكم دعوى بطلان الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة لجلسة 26 مايو

الأحد 12/مايو/2019 - 04:17 م
شعار اتحاد الكرة
شعار اتحاد الكرة
عمرو الحلواني
قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية مد أجل الحكم ليوم 26 مايو الجاري في الدعوى رقم 54 لسنة 2 ق في الشق المستعجل المرفوعة من شيماء منصور ضد اتحاد الكرة.

أقامت الدعوى شيماء منصور، المرشحة السابقة على الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة التي أقيمت عام 2018، وطالبت ببطلان نتيجة الانتخابات التكميلية.

وأحالت الأمانة العامة لمركز التسوية والتحكيم الدعوى إلى اللجنة الاستشارية لنظر الشق المستعجل وتداولت الجلسات وتم حجزها للحكم بجلسة اليوم 12 مايو ليصدر القرار اليوم بمد أجل الحكم لجلسة 26 مايو الجاري.

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