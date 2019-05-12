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رياضة

ليفربول محمد صلاح يتقدم على ولفرهامبتون بهدف سادو ماني.. فيديو

الأحد 12/مايو/2019 - 04:25 م
سادو مانى
سادو مانى
محمد السعيد
تقدم فريق ليفربول على نظيره وولفرهامبتون بهدف نظيف فى الدقيقة 17 من عمر المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الجولة الجولة الـ 38 والأخيرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف ليفربول عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول.

ويحتاج ليفربول للفوز على وولفرهامبتون مع تعثر مانشستر سيتي أمام برايتون، للتتويج رسميا بالدوري الإنجليزي.

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