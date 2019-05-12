ليفربول محمد صلاح يتقدم على ولفرهامبتون بهدف سادو ماني.. فيديو

تقدم فريق ليفربول على نظيره وولفرهامبتون بهدف نظيف فى الدقيقة 17 من عمر المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الجولة الجولة الـ 38 والأخيرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



جاء هدف ليفربول عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول.



ويحتاج ليفربول للفوز على وولفرهامبتون مع تعثر مانشستر سيتي أمام برايتون، للتتويج رسميا بالدوري الإنجليزي.