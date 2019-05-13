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رياضة

حارس مرمى الزمالك يتصدر تويتر بعد تصديه لركلة جزاء

الإثنين 13/مايو/2019 - 03:07 ص
صدى البلد
كريم ناصر
تصدر هاشتاج #عماد_السيد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" والذي أطلقه عشاق الفريق الأبيض احتفالا بالأداء المشرف لحارس مرمى الزمالك بعد تصديه لركلة جزاء من فريق الداخلية حيث لقبوه بـ رجل المباراة.

وانتهت المباراة بفوز الفارس الأبيض بهدفين لهدف والتي اقيمت في اطار مباريات الاسبوع 32 من عمر مسابقة الدوري العام.

وجاءت التغريدات كالتالي: "الحارس الأفضل"،، "ادعم عماد السيد".

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي البطولة الكونفدرالية والمقرر لها بالمغرب 19 مايو الجاري.
حارس مرمى الزمالك يتصدر تويتر بعد تصديه لركلة جزاء
حارس مرمى الزمالك يتصدر تويتر بعد تصديه لركلة جزاء

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