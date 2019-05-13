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منوعات

كوكب الحب يظهر كالقمر في سماء رمضان

الإثنين 13/مايو/2019 - 03:10 ص
كوكب الزهرة
كوكب الزهرة
حسام رضوان

قال الحساب الرسمي للجمعية الفلكية بمدينة جدة السعودية، إن كوكب الزهرة الملقب بـ رمز الحب رصد في سماء المملكة والمنطقة العربية خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف: أن الكوكب سيظهر قبل شروق الشمس ببضع ساعات ويمكن رؤيته بالعين المجردة طوال الشهر.

ويظهر الزهرة عند الفجر ويكون مرتفعا فوق الأفق الشرقي في قبة السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس.

وأشارت الجمعية إلى أن الزهرة هو ألمع الكواكب في السماء، لذلك يظهر لامعا وبراقا للغاية بالنسبة للعين المجردة، ويبدو من خلال التلسكوب مثل القمر الأحدب، بقرص مضاء بنسبة 90% بضوء الشمس.

وتابع أن الزهرة انتقل من سماء المساء إلى سماء الفجر في أواخر شهر أكتوبر 2018، ويوصف الآن بـ"نجم الصباح".

وأوضحت أنه سوف يصغر حجمه شيئا فشيئا حتى يعود إلى سماء المساء في 14 أغسطس 2019.
كوكب الزهرة بالعين المجردة ومن خلال التلسكوب كوكب الزهرة بالعين المجردة ومن خلال التلسكوب

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