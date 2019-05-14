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ديني

هل يجوز إخراج زكاة الفطر لإقامة موائد الرحمن.. دار الإفتاء تجيب

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 11:12 ص
زكاة الفطر لعام 2019
زكاة الفطر لعام 2019
عبد الرحمن محمد
قالت دار الإفتاء إنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر ولا زكاة المال على موائد الرحمن، لأن الزكاة شرعت لسد احتياجات الفقراء والمساكين.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز إنفاق زكاة المال وزكاة الفطر على موائد الرحمن؟»، أن موائد الرحمن ليست خاصة بالفقراء والمساكين، بل يأكل فيها الأغنياء والفقراء.

وأشارت إلى أن الآية الكريمة حددت مصارف الزكاة في قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (التوبة 60).

وحددت دار الإفتاء، قيمة زكاة الفطر هذا العام بـ 13 جنيها كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مشيرة إلى أنها أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم.

وأوضحت الدار أن قيمة زكاة الفطر تعادل كيلو جراما ونصف الكيلو جرام من الحبوب عن كل فرد، وفقًا لأقل أنواع الحبوب سعرًا، وهو القمح.

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