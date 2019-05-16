نيدفيد يواصل جلسات العلاج الطبيعي بالأهلي

أدي كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج طبيعي اليوم الخميس على هامش مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق أمام انبي في الدوري.



وخاض نيدفيد فقرات تأهيل ضمن البرتامج الذي يؤديه بعد ان أجرى جراحة في غضروف الركبة بألمانيا خلال الفترة الماضية.



وكانت مجموعة اللاعبين الغائبين عن المباراة أدت مرانا قويا عصر اليوم على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.