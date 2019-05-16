وزير الخارجية البريطاني: واشنطن ولندن يتشاركان في تقييم التهديدات الإيرانية

أكد وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، أن لندن وواشنطن يتشاركان نفس الموقف تجاه التهديدات الإيرانية في المنطقة.



وقال هانت - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس - "ناقشت مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الشأن الإيراني الأسبوع الماضي في لندن ومرة أخرى في بروكسل يوم الاثنين. إننا نشاطر نفس التقييم للتهديد المتزايد الذي تشكله إيران. وكما هو الحال دائما، نحن نعمل عن قرب مع الولايات المتحدة".



وأعلنت بريطانيا رفع مستوى التهديد الأمني ضد قواتها في العراق وكذلك موظفيها في عدد من دول الخليج بسبب ما وصف بأنه تهديد أمني مصدره إيران، وذلك ضمن سلسلة إجراءات مماثلة من دول غربية أخرى على خلفية تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.



ومؤخرا، أعلنت الولايات المتحدة إرسالها حاملة طائرات وقاذفات بي -52 إلى الشرق الأوسط لمواجهة ما وصفته بتهديدات محتملة من إيران ضد المصالح الأمريكية، فيما ردت طهران بالقول بأنها مستعدة لمواجهة التهديد الأمريكي.



وازدادت التوترات بين الجانبين بعد إعلان واشنطن العام الماضي الانسحاب من الاتفاق الدولي للعام 2015 حول برنامج إيران النووي وإعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران بسبب عدم التزام طهران ببنود الاتفاق، وقد أعلنت إيران قبل أيام تخفيض بعض من التزاماتها ضمن الاتفاق ردا على عقوبات واشنطن.