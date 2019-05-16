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ديني

أحمد عمر هاشم يزور الجزائر

الخميس 16/مايو/2019 - 10:05 م
صدى البلد
محمود ضاحي
غادر الدكتور أحمد عمر هاشم، مصر، في زيارة رسمية لدولة الجزائر الشقيقة، بناءً علي دعوة وزارة الأوقاف الجزائرية.

ومن المقرر أن يلقي عمر هاشم خطبة الجمعة في الجزائر، والتي سينقلها التلفزيون الجزائري، إضافة إلى القاء بعض المحاضرات والدروس الدينية وزيارة الطريقة البلقائديّة الهبريّة .

وقال عضو هيئة كبار العلماء، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إنه ألف أول كتاب له "قصة نهاية أمل" في الصف الرابع الابتدائي، وفي الصف الأول الثانوي ألف مسرحية شعرية دينية مستنبطة من القرآن، وهي قصة أصحاب الجنة.


واضاف خلال لقائه على فضائية الحدث، أن طالب الأزهر الشريف سابقًا كان شيخًا وقدوة لكونه لا يدخل الأزهر إلا من كان حافظًا للقرآن الكريم بالكامل، مع الامتحان في الحساب والعربي والإملاء وجميع المواد قبل قبوله بالصف الأول الابتدائي.

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أحمد عمر هاشم: ألفت أول كتاب في الصف الرابع الابتدائي

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