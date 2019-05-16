حسين الشحات يلدغ إنبي بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة .. فيديو

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالهدف الأول في شباك انبي، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الـ 30 من الدوري الممتاز.



سجل حسين الشحات الهدف الأول بعد انطلاقة مميزة، بعد أن مرر له الكرة صالح جمعة بمهارة شديدة من منتصف الملعب، لينفرد بالحارس بعد لقطة مميزة من رمضان صبحي الذي ترك الكرة وهرب من موضع التسلل وسجل الشحات الهدف الأول في الدقيقة الرابعة عمر المباراة.