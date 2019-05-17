"آداب حلوان" تعلن فتح باب التقدم لبرنامج الترجمة الفورية والتحريرية

أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان، عن بدء فتح باب التقديم لـ"برنامج الترجمة فورية وتحريرية و الذى يحمل درجة الليسانس بقسم اللغة الإنجليزية بالكلية مدة الدراسة أربع سنوات على ثمانية فصول دراسية للعام الثاني على التوالي 2019/2020.



ويقبل البرنامج خريجي الثانوية العامة الحديثة من الحاصلين على مجموع كلية الاداب من (أنتظام – وانتساب) على مستوى الجمهورية، بشرط الحصول على درجة (40) في مادة اللغة الإنجليزية مع اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.



كما يقبل خريجي كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية أساسي أو عام بشرط الا يكون قد مر أكثر من 10 سنوات على التخرج مع اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.



و يتم الموافقة على التحويلات من كليات أخرى أو الأقسام الأخرى بالكلية بشرط اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية على أن تنطبق عليهم شروط الالتحاق، ويقبل البرنامج خريجي المؤهلات العليا على أن يتم اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية والمقابلة الشخصية بشرط ألا يكون قد مر على المؤهل أكثر من 10 سنوات .