قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زاره وزير الثقافة ورئيس الأوبرا.. تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت
«سلطان ومليكة وليلة» تراقص أمواج دهب.. خيّال من الفيوم يتحول إلى أيقونة سياحية على شواطئ دهب
ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص
«التنمية المحلية» تطلق أول مشروع لدمج النازحين اقتصاديًا وتدريب 300 مسؤول حتى 2027
طالبة جديدة تحصل على 6 درجات زيادة بعد نتيجة الثانوية العامة بـ4 شهور
ياسر جلال يوضح موقفه من الانتقادات على السوشيال ميديا ويقدّم اعتذاره الرسمي|فيديو
في ذكرى استشهاد المقدم محمد مبروك.. حكاية بطل فضح مخططات الإخوان وكشف جريمة التخابر
إبرام صفقات قتالية وأنظمة دفاع جوي.. أهداف زيارة زيلينسكي إلى فرنسا
زيلينسكي يوقع اتفاقية مع فرنسا للحصول على 100 طائرة رافال
لجان حصر قانون الإيجار القديم.. كم ستكون الزيادة بعد التقسيم؟
بنجلادش على صفيح ساخن.. حكم الإعدام ضد الشيخة حسينة يثير غضبًا دوليًا
الأرصاد: أمطار على الإسكندرية ومطروح مع تكاثر السحب المنخفضة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نائب الرئيس الإيراني: التعاون في منظمة شنجهاي يخدم السلام والاستقرار والصداقة بين الشعوب

نائب الرئيس الإيراني
نائب الرئيس الإيراني
أ ش أ

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، أن إمكانيات منظمة شنجهاي للتعاون كبيرة، والتعاون في إطار هذه المنظمة يخدم السلام والاستقرار والصداقة بين الشعوب.


وقال عارف - خلال وصوله إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الرابع والعشرين لرؤساء حكومات منظمة شنجهاي للتعاون، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" اليوم /الاثنين/ - إن هذه المنظمة تعد من أكبر المنظمات الإقليمية، إذ تضم أكثر من 3 مليارات و 400 مليون نسمة.


وأضاف: "إن الدول الأعضاء في هذه المنظمة تجمع روابط ثقافية وتاريخية وحضارية وثيقة للغاية، ولذلك فإنها تُعد أفضل تجمع إقليمي لتنمية التعاون، وسد احتياجات الأعضاء، وتعزيز التفاعل والشراكة المتبادلة".


وأشار عارف إلى أنه "خلال العامين الماضيين، منذ أن أصبحت إيران عضوا رسميا في المنظمة، وحتى في الفترات السابقة التي كانت فيها إيران تتعاون مع المنظمة كشريك، شهدنا تفاعلا وتبادلا واسعا بين الطرفين"، مضيفا "إننا نأمل أن نصل في هذا المسار إلى وضع جيد، وأن نتمكن من الاستفادة من مزايا العضوية في هذه المنظمة لصالح بلادنا، وصالح دول المنطقة، وصالح السلام والاستقرار والصداقة بين شعوب العالم".


ووصل النائب الأول للرئيس الإيراني ظهر اليوم إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الرابع والعشرين لرؤساء حكومات منظمة شنجهاي للتعاون، ولإجراء محادثات ثنائية على هامش هذا الحدث .. ومن المقرر أن يلتقي عارف، في أولى فعاليات زيارته التي تتم بدعوة رسمية من رئيس الوزراء الروسي، مع نظيره الروسي ميخائيل ميشوستين.


ومن المقرّر أن ينطلق الاجتماع السنوي الـ 24 لرؤساء وزراء الدول الأعضاء والمراقبة والشريكة في حوار شنجهاي في موسكو يوم غد /الثلاثاء/ .. وتضم المنظمة في عضويتها الكاملة كلا من: إيران، روسيا، بيلاروس، الصين، الهند، كازاخستان، قيرغيزستان، باكستان، طاجيكستان، وأوزبكستان.

النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف منظمة شنجهاي للتعاون كبيرة السلام والاستقرار الصداقة بين الشعوب حكومات منظمة شنجهاي للتعاون وكالة الأنباء الإيرانية إرنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

محمد صبري

بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك بسبب محمد صبري

ترشيحاتنا

أرشيفية

نقابة التمريض تطلق حملة توعية كبرى بقانون المسؤولية الطبية بالمحافظات

السيد المسيح والأربعة مخلوقات الحية

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بتذكار الأربعة مخلوقات الحية غير المتجسدين

القومي للمرأة يوقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة

القومي للمرأة يوقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة

بالصور

طرح إكسيد LX موديل 2025 في مصر

إكسيد LX
إكسيد LX
إكسيد LX

ألذ من المطاعم.. طريقة عمل برجر لحم بأسهل طريقة

طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم

مقارنة بين شيفروليه 400 وفورد 400.. محركات القوة

محركات
محركات
محركات

عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها

عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها
عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها
عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها

فيديو

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد