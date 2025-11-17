نائب الرئيس الإيراني: التعاون في منظمة شنجهاي يخدم السلام والاستقرار والصداقة بين الشعوب

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، أن إمكانيات منظمة شنجهاي للتعاون كبيرة، والتعاون في إطار هذه المنظمة يخدم السلام والاستقرار والصداقة بين الشعوب.



وقال عارف - خلال وصوله إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الرابع والعشرين لرؤساء حكومات منظمة شنجهاي للتعاون، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" اليوم /الاثنين/ - إن هذه المنظمة تعد من أكبر المنظمات الإقليمية، إذ تضم أكثر من 3 مليارات و 400 مليون نسمة.



وأضاف: "إن الدول الأعضاء في هذه المنظمة تجمع روابط ثقافية وتاريخية وحضارية وثيقة للغاية، ولذلك فإنها تُعد أفضل تجمع إقليمي لتنمية التعاون، وسد احتياجات الأعضاء، وتعزيز التفاعل والشراكة المتبادلة".



وأشار عارف إلى أنه "خلال العامين الماضيين، منذ أن أصبحت إيران عضوا رسميا في المنظمة، وحتى في الفترات السابقة التي كانت فيها إيران تتعاون مع المنظمة كشريك، شهدنا تفاعلا وتبادلا واسعا بين الطرفين"، مضيفا "إننا نأمل أن نصل في هذا المسار إلى وضع جيد، وأن نتمكن من الاستفادة من مزايا العضوية في هذه المنظمة لصالح بلادنا، وصالح دول المنطقة، وصالح السلام والاستقرار والصداقة بين شعوب العالم".



ووصل النائب الأول للرئيس الإيراني ظهر اليوم إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الرابع والعشرين لرؤساء حكومات منظمة شنجهاي للتعاون، ولإجراء محادثات ثنائية على هامش هذا الحدث .. ومن المقرر أن يلتقي عارف، في أولى فعاليات زيارته التي تتم بدعوة رسمية من رئيس الوزراء الروسي، مع نظيره الروسي ميخائيل ميشوستين.



ومن المقرّر أن ينطلق الاجتماع السنوي الـ 24 لرؤساء وزراء الدول الأعضاء والمراقبة والشريكة في حوار شنجهاي في موسكو يوم غد /الثلاثاء/ .. وتضم المنظمة في عضويتها الكاملة كلا من: إيران، روسيا، بيلاروس، الصين، الهند، كازاخستان، قيرغيزستان، باكستان، طاجيكستان، وأوزبكستان.