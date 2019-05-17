الأهلي يواصل تصدره للدوري ويهزم إنبي بهدفين نظيفين .. فيديو

انتهت أحداث المباراة التي تقام بين الأهلي وإنبي، بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد على ملعب استاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة 30 من بطولة الدوري الممتاز.



سجل الهدفين حسين الشحات في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، ومروان محسن في الدقيقة الأخيرة.



الشوط الأول ..



دخل الفريقان اللقاء بهدوء وحذر، ولكن استطاع حسين الشحات لاعب الأهلي اقتناص الكرة والتوغل بين دفاعات إنبي، في الدقيقة الثانية وسدد كرة قوية ولكن مرت بسلام على الفريق البترولي وانتزعت آهات الجماهير.



وفي الدقيقة الرابعة سجل حسين الشحات الهدف الأول من انطلاقة مميزة، بعد أن مرر له الكرة صالح جمعة بمهارة شديدة من منتصف الملعب، لينفرد بالحارس بعد لقطة مميزة من رمضان صبحي الذي ترك الكرة وهرب من موضع التسلل وسجل الشحات الهدف الأول في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.



وسيطر الأهلي على الكرة بشكل مميز بعد الهدف حيث إن الكرة لم تصل لمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول للأهلي، حتى الدقيقة الـ12 من عمر المباراة.



وفي الدقيقة الـ 13 كان أول اختبار لحارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، عن طريق أحمد شكري من تسديدة قوية، ومرة أخرى من بسيوني مهاجم إنبي الذي سدد رأسية قوية ولكن كان لها الشناوي بالمرصاد.



وبدأ لاعبو إنبي في التوغل بشكل جيد والسيطرة على الكرة لفترات جيدة، وتراجع الأهلي ليواجه هجمات إنبي ويتصدى لها دفاعيا بصرامة.



وتعرض الشناوي إلى إصابة وتمت معالجته داخل أرض الملعب في الدقيقة 15 من عمر المباراة، وتوقفت المباراة لمدة دقائق ومن بعدها استأنف حكم المباراة اللعب.



حارت الكرة بين الفريقين في ربع الساعة الثانية من عمر اللقاء، تبادل الأهلي وإنبي الهجمات ولكن لم تهتز الشباك مرة أخرى حتى الدقيقة 22.



وفي هجمة منظمة من لاعبي الأهلي مرر صالح جمعة عرضية نموذجية نحو مرمى البلعوطي حارس إنبي، في الدقيقة 24 ولكن تدخل الحارس وأفسد جملة مهارية كادت أن تصبح هدفا ثانيا للمارد الأحمر.



وطالب لاعبو الأهلي باحتساب ركلة جزاء، في الدقيقة 26 من عمر المباراة، بدافع وجود لمسة يد على أحد مدافعي إنبي ولكن استمر اللعب ولم يحتسب حكم المباراة أي خطأ.



وانطلق أحمد رفعت لاعب إنبي من الجبهة اليسرى، وراوغ دفاعات الأهلي ببراعة شديدة ومرر كرة مميزة، ولكن سددها محمود قاعود لاعب إنبي أعلى مرمى الشناوي.



وأهدر أزارو ورمضان صبحي هدفا ثانيا للأهلي في الدقيقة 28، بطريقة غريبة بعد عرضية علي معلول التي رفض أن يسجلها ازارو برأسه وتصل لرمضان صبحي أمام المرمى ولكن يفعل ما فعله أزارو ويرفض أن يسجل ويسددها خارج الثلاث خشبات.



وأنقذ البلعوطي حارس إنبي مرماه من تسديدة قوية من عمرو السولية لاعب وسط الأهلي في الدقيقة 36، الذي سدد كرة رائعة على يسار الحارس ولكن تمكن من التصدي لها وحرمان السولية من تسجيل الهدف الثاني للمارد الأحمر.



وأهدر حسين الشحات انفراد وفرصة هدف ثاني في شباك إنبي، في الدقيقة 44 من عمر المباراة، بعد أن وصل للمرمى وحيدا في مواجهة البلعوطي حارس إنبي، من تمريرة رمضان صبحي.



الشوط الثاني



بدأ فريق إنبي في الهجوم من بداية الشوط الثاني، حيث إنه وصل إلى مرمى الشناوي ثلاث مرات عن طريق محمود قاعود وبسيوني، ولكن تألق الشناوي ببراعة وحافظ على نظافة مرماه.



ولم يتمكن الأهلي من السيطرة على الكرة كما كان في شوط المباراة الأول، ولكن وصل وليد ازارو إلى منطقة جزاء انبي من تمريرة سحرية من صالح جمعة ولكن تم سقوط أزارو على خط منطقة الجزاء، قبل أن ينفرد بحارس انبي، ولكن لم يحتسب حكم المباراة شيئا.



وأجرى علي ماهر التغيير الأول في المباراة بخروج أحمد شكري، ونزول عمر فتحي بدلا منه في الدقيقة 57 من عمر المباراة.



وواصل النبي المحاولات على مرمى الأهلي، حتى وصل الوقت الى الدقيقة 60 من عمر المباراة، ولكن دون تسجيل أهداف في مرمى المارد الأحمر.





وخرج صالح جمعة لاعب الاهلي في الدقيقة 62 وحل مكانه الحاوي وليد سليمان ليستمكل المباراة في مركز صانع الألعاب حتى انتهاء المباراة.



وأبدع وليد سليمان لاعب الاهلي في تمريرة رائعة على رأس وليد ازارو في الدقيقة 72 الذي سددها بقوة نحو مرمى البلعوطي، ولكنه أنقذها وحرم ازارو والأهلي من تسجيل الهدف الثاني.



واشتبك عمرو السولية مع احمد رفعت لاعب انبي، في الدقيقة 75 من عمر المباراة وتلقى كل منهما بطاقة صفراء واستمر اللعب بطريقة طبيعية.



وخرج حسين الشحات صاحب الهدف الوحيد في المباراة حتى الآن، وحل مكانه جيرالدو بديلا.



واستمرت الكرة حائرة بين الفريقين لدقائق طويلة ولم يسجل احد منهما أي أهداف حتى الدقيقة 86 التي شهدت رأسية للسولية على مرمى انبي، ولكن يتعاطف القائم مع الفريق البترولي ويحرم المارد الأحمر من الهدف الثاني.



سجل مروان محسن هدف عالمي من تسديدة رائعة، من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ولم يستطيع حارس المرمى أن يفعل أمامها شئ.



وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 73 ويواصل انتصاراته، ويقترب من حسم لقب الدوري الممتاز.