عودة لهفة .. أحداث الحلقة 11 من مسلسل بدل الحدوتة 3 لدنيا سمير غانم

درات أحداث الحلقة 11 من مسلسل " بدل الحدوتة 3 " ، والذى تقوم ببطولته الفنان دنيا سمير غانم فى إطار من الكوميديا، حيث تعد تلك الحلقة الأولى من الحكاية الثانية من العمل، الذى يضم 3 قصص تعرض كل منهما فى إطار 10 حلقات فقط.



حيث بدأت أحداث القصة الثانية والتي تحمل اسم " عودة لهفة " ، من شخصية لهفة - دنيا سمير غانم - التى يتم طردها من عملها فى مصنع للملابس الجاهزة.



كما كشفت الحلقات عن ظهور شخصية مدير منزل الست أصيلة - أحمد رزق - ، والذى تقوم حفيدتها - سارة عبد الرحمن - بطرده من المنزل بعد وفاه الجدة، ليبدأ رحلة البحث عن فرصة عمل جديدة .