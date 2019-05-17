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فن

عودة لهفة .. أحداث الحلقة 11 من مسلسل بدل الحدوتة 3 لدنيا سمير غانم

الجمعة 17/مايو/2019 - 04:10 ص
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
أحمد البهى
درات أحداث الحلقة 11 من مسلسل " بدل الحدوتة 3 " ، والذى تقوم ببطولته الفنان دنيا سمير غانم فى إطار من الكوميديا، حيث تعد تلك الحلقة الأولى من الحكاية الثانية من العمل، الذى يضم 3 قصص تعرض كل منهما فى إطار 10 حلقات فقط.

حيث بدأت أحداث القصة الثانية والتي تحمل اسم " عودة لهفة " ، من شخصية لهفة - دنيا سمير غانم - التى يتم طردها من عملها فى مصنع للملابس الجاهزة.

كما كشفت الحلقات عن ظهور شخصية مدير منزل الست أصيلة - أحمد رزق - ، والذى تقوم حفيدتها - سارة عبد الرحمن - بطرده من المنزل بعد وفاه الجدة، ليبدأ رحلة البحث عن فرصة عمل جديدة .

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