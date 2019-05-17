القوات اليمنية المشتركة تحكم السيطرة على قعطبة شمال محافظة الضالع

أعلنت قوات الحزام الأمني والمقاومة اليمنية المشتركة اليوم /الجمعة/ إحكامها السيطرة الكاملة على مدينة قعطبة شمال محافظة الضالع.



وأضافت القوات - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - أن قوات الحزام الأمني والمقاومة المشتركة شنت هجومًا عنيفًا على ميليشيات الحوثي في مدينة قعطبة من عدة محاور.



وأوضحت أنه بعد معارك عنيفة لعدة ساعات، تمكنت قوات الحزام الأمني والمقاومة المشتركة من السيطرة الكاملة على قعطبة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر ميدانية بأن القوات اليمنية تقوم - في هذه الأثناء - بتنفيذ عمليات تمشيط واسعة في الأطراف الشمالية لمدينة قعطبة، وفي اتجاه منطقة الفاخر.



وكانت مدفعية الجيش اليمني قد قصفت - أمس - أوكارا وتجمعات ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع جنوب البلاد.

وتركز القصف المدفعي على تحركات لمليشيا الحوثي في مناطق عدة غرب مديرية قعطبة شمالي المحافظة.