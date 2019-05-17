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لهذا السبب.. الولايات المتحدة تعلق رحلات الطيران لفنزويلا.. فيديو

الجمعة 17/مايو/2019 - 11:37 ص
مطار
مطار
شيرين عادل
أعلنت السلطات الأمريكية أنها ستعلق جميع رحلات نقل المسافرين والبضائع المتجهة إلى فنزويلا، بسبب الاضطرابات الجارية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

ووفقا لتقرير عرضته فضائية الآن الإماراتية، اليوم الجمعة، الذى كشف عن قيام السلطات الأمريكية بتعليق جميع رحلات نقل المسافرين والبضائع المتجهة إلى فنزويلا، بسبب الاضطرابات الجارية.

وأرجعت الولايات المتحدة اتخاذها هذا القرار بسبب ما تشهده فنزويلا فى الوقت الحالى من اضطرابات جارية بمطاراتها.

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