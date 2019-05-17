أسامة الأزهري: الشعب المصري الصانع الحقيقي للنصر والبطولة.. فيديو

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وإمام وخطيب مسجد المشير طنطاوي: اسمحوا لي أن أنطلق من إجلال قواتنا المسلحة، إلى شعب مصر العظيم الذي هو الصانع الحقيقي للنصر والبطولة



وأضاف «الأزهري» خلال خطبة الجمعة اليوم، وموضوعها « رمضان شهر الجود والكرم والانتصارات»، أن كل أم كريمة هي من غرست في ولدها معنى الفداء للوطن، ودفعته بكل ما تملك ليقف على جبهة القتال بطلًا ثابتًا راسخًا وكل أب كريم غذى ولده بمعنى الفداء وجاد بفلذة كبده فداءً لوطنه إلى شعب مصر العظيم، والذي هو الصانع الحقيقي للأبطال والصانع الحقيقي لجيشه ومؤسساته.



وتابع: واتقدم أيضًا بالإجلال والحب والوفاء والعرفان لسائر مؤسساتنا العريقة التي تضافرت وتعاونت وبذلت وتعبت من أجل صناعة النصر المبين في العاشر من رمضان السادس من أكتوبر المجيد.



حضر صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية، ولفيف من قيادات القوات المسلحة والشرطة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وذلك بمسجد المشير طنطاوي، بمدينة القاهرة.



