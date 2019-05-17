الغيابات تضرب نهضة البركان قبل لقاء الزمالك بالكونفيدرالية.. أبرزهم عبد الصمد

سلطت تقارير صحفية مغربية الضوء على قائمة غيابات فريق نهضة بركان المغربي أمام الزمالك المصري في المباراة التي تقام بينهما بعد غد الأحد ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية .



وأكد موقع البطولة المغربي أن نهضة البركان سيفتقد لجهود 5 من لاعبيه هم محمد عزيز بسبب إصابة في عضلات الفخذ والعربي ناجي بسبب الإيقاف بالإضافة لكل من عبد الصمد لمباركي، ويوسف السعيدي، والمهاجم البوركيني ألان تراوري، بسبب الإصابة.



جدير بالذكر أن فريق نهضة البركان تأهل إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية بعد الفوز على الصفاقسي التونسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بينما صعد الزمالك بعد الفوز علي النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف .

