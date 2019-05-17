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سلاح ذو حدين.. القهوة تعمل على حرق الدهون في هذه الحالة.. فيديو

الجمعة 17/مايو/2019 - 03:21 م
قهوة
قهوة
ندى فتح الله
قالت خبيرة التغذية شيري أنسي، إن القهوة العادية لابد أن يبتعد عنها مرضى الضغط، ولكن القهوة الخضراء من الممكن تناولها ولكن بنسب معينة.

وأشارت "أنسي" خلال تقديمها لحلقة برنامج "سفرة وطبلية" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة، إلى أن القهوة العادية سلاح ذو حدين في مسألة زيادة الوزن أو نقصانه، حيث أنها حارق للدهون ولكن في حدود كوبين أو ثلاثة في اليوم، أما إذا زادت الكمية يصبح الأمر نتيجته عكسية.

وتابعت "أنسي" أن الكافيين في الزيادة في الجسم يحدث احتباس للمياه والأملاح، إضافةً إلى أنه يجعل الدم حمضي وبالتالي يعرقل عملية الحرق.

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