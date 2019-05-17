وصفهما بـ خامة صوت جيدة.. جلال فهمي يدعم موهبتين في الغناء

يخوض مهندس الصوت والموزع جلال فهمي، لأول مرة تجربة الإنتاج الفني، من خلال تبنيه لموهبتين شابتين.



وتعاقد المنتج جلال فهمي، مع ماجد عصام ونغم عصام، لإنتاج أعمالهما الفنية القادمة، حيث يشارك جلال في عملية الإنتاج الفني، كل من حسين عبد اللطيف، وهاني حسونه.



وقال جلال، في تصريحات صحفية: "من وجهة نظري أن ماجد ونغم لديهما خامة صوت جيدة جدا، تستحق الدعم، لذلك قررت أن أتبني موهبتهما وأدفع بهما للساحة الغنائية،".



وبدأ بالفعل جلال، بمشاركة حسين وهاني، في تنفيذ بنود العقد من إنتاج أغان، فقد سجل ماجد ونغم، أولي أغانيهما الجديدة، إستعدادا لطرحها قريبا عبر "يوتيوب" وعبر السوشيال ميديا.



يذكر أن جلال فهمي، قام بتوزيع العديد من أغاني نجوم مصر والوطن العربي أبرزهم تامر حسني ، ياسمين نيازي، شذي، فادي بدر، فمن الأغاني التي وزعها لتامر حسني، " كل مرة"، "نور عيني"، "هوصلك "،" لأول مرة"، "من بعدي الطوفان" "حبيت أتنين" "زي النيل"،"حبيبي يارسول الله"، وألبوم "الجنة في بيوتنا" ولياسمين نيازي، طمن قلبي، نسايم، وعودني يارب.