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فن

أمير كرارة يحتفل بعيد ميلاد الزعيم على طريقته

الجمعة 17/مايو/2019 - 06:35 م
صدى البلد
القسم الميدانى
حرص الفنان أمير كرارة، على تقديم التهنئة بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 79.

وكتب كرارة عبر حسابه على "تويتر": "كل سنة وانت طيب ربنا يديك الصحة ويبارك في عمرك يا زعيم الفن في الوطن العربي
عادل إمام.

يذكر أن الفنان عادل إمام من مواليد 17 مايو عام 1940 وبدأ حياته الفنية عام 1960.
أمير كرارة يحتفل بعيد ميلاد الزعيم على طريقته

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أمير كرارة يحتفل بعيد ميلاد الزعيم على طريقته

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