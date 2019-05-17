ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

رؤيا للرسول جعلت أحمد عمر هاشم عالما في الحديث .. فيديو

الجمعة 17/مايو/2019 - 09:04 م
الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم
محمد صبري عبد الرحيم
بكى الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أثناء سرده تفاصيل أول رحلة حج قام بها وهو طالب بجامعة الأزهر، وذلك بعد أن شاهد رؤيا منامية للرسول -صلى الله عليه وسلم-.

وقال «هاشم»، خلال لقائه ببرنامج «منى والناس» المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم» أنه شاهد في الرؤيا المنامية أنه يطوف حول الكعبة خلف الرسول -صلى الله عليه وسلم- في الحرم المكي، منوهًا بأنه حينما روى الرؤيا على والده، فأخبره أنه طالما رأيت الرسول -صلى الله عليه وسلم- فإنك ستقتدي به في حياتك، وتتخصص في علم الحديث، وستزور الحرم المكي.

وتابع: وبعد الرؤيا بأسبوع، أخبره رئيس جامعة الأزهر حينها، أنه تم اختياره ضمن مجموعة الطلاب لأداء فريضة الحج على نفقة الجامعة، ،منوهًا بأنه حرص هو وزملاءه على الأماكن المقدسة، وبعد عودتي خصصت دراستي في علم الحديث، ناصحًا كل شخص قادرٌ على أن يؤدي فريضة الحج وهو في شبابه حتى يتمتع بها قبل المرض.

ترشيحاتنا

الحب لا يعرف المستحيل.. قصة وردة الجزائرية وبليغ حمدي جواز بعد انتظار وطلاق لم ينهِ الحب

بالأسماء..عفو رئاسي عن 8 ضباط سابقين مدانين بقتل 4 من عائلة بالمحلة

شاهد .. صراخ طاهر أبو ليلة بعد سقوطه من كوبرى رامز فى الشلال

أشاد بـ 10 إجراءات بينها الحماية الاجتماعية .. صندوق النقد: صرف 2 مليار دولار ليصل المبلغ إلى 12 مليار

الكويت تعلن حالة الاستنفار وتحذر المنطقة من اندلاع الحرب

الغيابات تضرب نهضة البركان قبل لقاء الزمالك بالكونفيدرالية.. أبرزهم عبد الصمد

ads
ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللحظات الأولى في الحياة.. مونيكا وماركو يتخصصان في تصوير الولادة بغرف العمليات.. صور

شاهد.. مدفع رمضان في ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة لأول مرة

إيقاف أعمال روف مخالف وإزالة الإشغالات بمول فى الشيخ زايد.. صور