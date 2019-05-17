رؤيا للرسول جعلت أحمد عمر هاشم عالما في الحديث .. فيديو

بكى الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أثناء سرده تفاصيل أول رحلة حج قام بها وهو طالب بجامعة الأزهر، وذلك بعد أن شاهد رؤيا منامية للرسول -صلى الله عليه وسلم-.



وقال «هاشم»، خلال لقائه ببرنامج «منى والناس» المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم» أنه شاهد في الرؤيا المنامية أنه يطوف حول الكعبة خلف الرسول -صلى الله عليه وسلم- في الحرم المكي، منوهًا بأنه حينما روى الرؤيا على والده، فأخبره أنه طالما رأيت الرسول -صلى الله عليه وسلم- فإنك ستقتدي به في حياتك، وتتخصص في علم الحديث، وستزور الحرم المكي.



وتابع: وبعد الرؤيا بأسبوع، أخبره رئيس جامعة الأزهر حينها، أنه تم اختياره ضمن مجموعة الطلاب لأداء فريضة الحج على نفقة الجامعة، ،منوهًا بأنه حرص هو وزملاءه على الأماكن المقدسة، وبعد عودتي خصصت دراستي في علم الحديث، ناصحًا كل شخص قادرٌ على أن يؤدي فريضة الحج وهو في شبابه حتى يتمتع بها قبل المرض.

