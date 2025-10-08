قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

السجن 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لتاجري الحشيش في شرم الشيخ

محكمة جنايات جنوب سيناء صورة أرشيفية
محكمة جنايات جنوب سيناء صورة أرشيفية
ايمن محمد

​قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها التي عُقدت اليوم بمدينة طور سيناء، بحبس إبراهيم. ص. ع. أ (34 عامًا - سائق ومقيم الرويسات بشرم الشيخ) وعبدالحفيظ. م. ع. م (49 عامًا - عامل بناء) بالسجن ست سنوات وغرامة مئتي ألف جنيه، وذلك لإدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ.
​صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت (رئيس المحكمة) وعضوية المستشارين محمد علي عبدالمجيد وحامد إبراهيم عبدالقادر وأحمد مختار أبواسماعيل، وبحضور عمر عساكر (وكيل النيابة)، وسكرتارية محمد عبدالستار.

​تعود وقائع القضية إلى يوم 4 فبراير 2025؛ عندما وردت معلومات لرجال الأمن بقسم أول شرم الشيخ، أكدتها التحريات السرية، بقيام المتهم الأول، إبراهيم. ص. ع. أ، بالاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش. وأشارت التحريات إلى أنه يتخذ من حي النور وسكن العاملين مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، مستخدمًا السيارة رقم (ج. ن. ع. 7935) لسرعة التنقل، ويعاونه في ذلك المتهم الثاني، عبدالحفيظ. م. ه. م (عامل ومقيم المنيا ديرمواس).

​بناءً على إذن صادر من جهات التحقيق، تم عمل كمين للمتهمين في حي النور، حيث تمكنت قوات الأمن من القبض عليهما والتحفظ على السيارة. بتفتيش المتهم الأول، عُثر بحوزته على 82 قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش (فرش) ومبلغ ألف جنيه وهاتف محمول. كما عُثر بحوزة المتهم الثاني على قطعة بنية كبيرة الحجم ومبلغ 220 جنيهًا وسلاح أبيض (كتر) وهاتفين محمولين.

​بمواجهة المتهمين، اعترف المتهم الأول بأن المخدرات المضبوطة كانت بقصد البيع، وأن المبلغ المالي هو متبقٍ من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال، والسيارة لغرض سرعة التنقل. كما اعترف المتهم الثاني بأن المخدرات المضبوطة بحوزته كانت بقصد التعاطي، مؤكدًا أن المتهم الأول هو المسؤول عن الاتجار وأنه يعاونه في التوزيع.

​تم تحرير محضر بالواقعة برقم 1453 لسنة 2025 جنح أول شرم الشيخ. وبعد عرض المتهمين على جهات التحقيق، تقرر التحفظ على السيارة المضبوطة للتأكد من صلة مالكها بالواقعة، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوي للتأكد من نوعها، وحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق.

​وبعد ورود تقرير المعمل الكيماوي الذي أكد أن المضبوطات هي لمخدر الحشيش، أُحيلت أوراق القضية إلى محكمة الجنايات، وقُيدت برقم 218 لسنة 2025 كلي جنايات جنوب سيناء. وفي جلسة اليوم، أصدرت محكمة الجنايات حكمها المتقدم، مع استمرار التحفظ على السيارة ومصادرة المضبوطات.

جنوب سيناء محكمة جنايات مخدرات القبض شرم الشيخ

