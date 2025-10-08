لهيب الذهب على الأسفلت.. النيران تبتلع 25 مليون جنيه من أموال تاجر مصوغات

لم تكن رحلة العودة من القاهرة إلى جرجا سوى ساعات من الفخر والإنجاز لتاجر المصوغات، الذي حمل معه ملايين الجنيهات حصيلة بيع مشغولات ذهبية جمعها من كبار تجار العاصمة، قبل أن تتحول لحظاته الأخيرة على الطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج إلى مشهد مأساوي يختلط فيه الدخان بالنيران، ورائحة الأموال المحترقة بذهول العابرين.

بدأت القصة عندما تلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي واشتعالها بالكامل قبل إحدى البوابات على الطريق الصحراوي الشرقي، ووجود مصاب واحتراق مبالغ مالية كبيرة.

تفاصيل الواقعة

وعلى الفور، انتقل المقدم إبراهيم صقر، رئيس مباحث مركز أخميم، إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن السيارة كان يقودها تاجر مصوغات ذهبية من مركز جرجا، وكان في طريق عودته من القاهرة محملًا بمبلغ 25 مليون جنيه نقدًا، تمثل حصيلة تعاملات تجارية مع عدد من التجار بالقاهرة.

وأفادت التحريات بأن انفجار الإطار الأمامي للسيارة تسبب في فقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى إلى انقلاب السيارة واشتعالها على الفور وسط الطريق، لتتحول إلى كتلة من اللهب.

وحاول الأهالي إنقاذ التاجر الذي أُصيب بكسر في الكتف الأيمن، وتمكنوا من انتشال نحو 15 مليون جنيه من داخل السيارة قبل أن تلتهم ألسنة النار 10 ملايين جنيه كاملة في مشهد مأساوي.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها تحت إشراف مدير الأمن لكشف تفاصيل الواقعة، والتأكد من مصدر المبالغ المالية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات في الحادث.