الاسماعيلي ضد الداخلية .. كريم بامبو يحرز هدفا صاروخيا للدراويش

أحرز كريم بامبو هدف الإسماعيلي الأول فى مرمى الداخلية بالدقيقة 28 من تسديدة صاروخية فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.



بدأ اللقاء بضغط هجومى للدراويش وشكل محمد الشامي ومحمد صادق إزعاجا على دفاعات الداخلية وألغى فى الدقيقة الخامسة حكم الساحة طارق مجدى هدفا أحرزه محمود متولى بعدما رفع محمود رشدى المساعد راية التسلل.



وتصدت دفاعات الداخلية فى الدقيقة السادسة لكرة سددها كريم بامبو داخل منطقة الجزاء وجرت محاولات من جانب الداخلية ونجح محمد فوزى حارس الدراويش فى الإمساك بإحدى الكرات الخطيرة داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة العاشرة.



ونجح شهاب الدين خالد حارس مرمى الداخلية فى الدقيقة 12 فى إبعاد إحدى التسديدات الصاروخية التى أرسلها محمد الشامى مهاجم الدراويش داخل منطقة الجزاء.



وفى الدقيقة 22 أنقذ شهاب الدين خالد حارس مرمى الداخلية مرماه من فرصة هدف محقق بعدما تصدى لكرة صاروخية سددها محمد الشامى مهاجم الدراويش وأحرز كريم بامبو هدفا صاروخيا للدراويش فى شباك حارس الداخلية بالدقيقة 28.