تلاعب في حسابات دار الأيتام.. أحداث الحلقة الـ13 من حدوتة مرة

تشهد أحداث الحلقة الـ 13 من مسلسل حدوتة مرة بقيام مرة " غادة عبد الرازق" بـ تلاعب في حسابات دار الأيتام الذي تديره والحصول على التبرعات الخيرية من أجل سد العجز المادي.



ثم تبدأ حرب ضد دينا ابنة زوجها طارق التميمي " مجدي كامل" التي لا ترغب في الارتباط بالمحامي أحمد، وتطلب من أحد الأشخاص مراقبتهما لكي تفسد تلك العلاقة قبل أن تتحول لعلاقة رسمية.



وفي نفس الوقت، تحاول التقرب من ابنتها جميلة التي باعتها في الماضي من خلال محاولة إقامة علاقة مع الطبيب النفسي الذي تولى مهام تربية جميلة منذ الصغر ولكنه يرفض.

