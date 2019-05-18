ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

قابيل الحلقة 14 .. هروب محمد ممدوح بعد اتهامه بالقتل

السبت 18/مايو/2019 - 01:44 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
شهدت أحداث الحلقة الـ14 من مسلسل قابيل، باتصال عبدالرحمن "علي الطيب" بالضابط طارق "محمد ممدوح" ليحذره بترك المنزل فورًا قبل أن يصل الضابط عادل "تامر نبيل" بمصاحبة قوة من الشرطة للقبض عليه بعد اتهامه بمقتل حمزة الكومي "أحمد كمال" في الحلقة السابقة.

ويبدأ عادل في رحلة البحث عن طارق بعد أن هرب من منزله وألقى هاتفه المحمول بالشارع، فيذهب إلى والدته التي تؤكد له أنه لم يأتِ إليها، وتنفي أن يكون ابنها طارق له علاقة بأي جرائم قتل.

ويتصل طارق بعبدالرحمن ليطلب مساعدته ليرفض الأخير مساعدته حتى لا يعرضه للأذى، فيذهب طارق إلى منزله ويؤكد له أنه ليس له علاقة بقابيل ولم يقتل حمزة الكومي أو أي من الضحايا، وأنه لا يزال يبحث وراء سر قابيل، فيثور عبدالرحمن وينعته بأنه غير طبيعي يتخيل أشخاص غير موجودين ويتصرف تصرفات غريبة، فيخبره طارق أنه مريض ويحلم بكوابيس مرعبة يوميًا، وهذا ليس معناه أنه القاتل.

وتستمر معاناة طارق مع الهلاوس فيتخيل شبح الضحية آدم "محمد فراج" يخبره أن يعيد ترتيب أوراقه ويربط الخيوط ببعضها ليصل إلى القاتل.

ترشيحاتنا

الموت يفجع أنغام بحالة وفاة في رمضان

شاهد.. مدفع رمضان في ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة لأول مرة

فى عيد ميلاد الزعيم .. عادل إمام الزوج والأب والجد.. زوجته وقعت فى غرامه لعدم مغازلته لها

بعد إصابة 3.. دواء الباراسيتامول والديجوكسن يهدد أطفال الإسكندرية فى تحدى لعبة الموت

لم يمت داخل الجامع.. الحقيقة الكاملة لمصرع إمام وخطيب مسجد بالغربية.. مروحة لودر سقطت على رأسه.. والحزن يخيم على أهالي قرية ميت حواي.. صور

تشريعات جديدة فرضتها التعديلات الدستورية.. 6 مشاريع قوانين أمام البرلمان بشأن الجهات والهيئات القضائية

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتسحروا عليه والتقطوا سيلفي.. محور روض الفرج إنجاز عالمي بأيادٍ مصرية وسجلته موسوعة جينيس.. صور

المصري يواصل استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي الثلاثاء.. صور

اللحظات الأولى في الحياة.. مونيكا وماركو يتخصصان في تصوير الولادة بغرف العمليات.. صور