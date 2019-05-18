قابيل الحلقة 14 .. هروب محمد ممدوح بعد اتهامه بالقتل

شهدت أحداث الحلقة الـ14 من مسلسل قابيل، باتصال عبدالرحمن "علي الطيب" بالضابط طارق "محمد ممدوح" ليحذره بترك المنزل فورًا قبل أن يصل الضابط عادل "تامر نبيل" بمصاحبة قوة من الشرطة للقبض عليه بعد اتهامه بمقتل حمزة الكومي "أحمد كمال" في الحلقة السابقة.



ويبدأ عادل في رحلة البحث عن طارق بعد أن هرب من منزله وألقى هاتفه المحمول بالشارع، فيذهب إلى والدته التي تؤكد له أنه لم يأتِ إليها، وتنفي أن يكون ابنها طارق له علاقة بأي جرائم قتل.



ويتصل طارق بعبدالرحمن ليطلب مساعدته ليرفض الأخير مساعدته حتى لا يعرضه للأذى، فيذهب طارق إلى منزله ويؤكد له أنه ليس له علاقة بقابيل ولم يقتل حمزة الكومي أو أي من الضحايا، وأنه لا يزال يبحث وراء سر قابيل، فيثور عبدالرحمن وينعته بأنه غير طبيعي يتخيل أشخاص غير موجودين ويتصرف تصرفات غريبة، فيخبره طارق أنه مريض ويحلم بكوابيس مرعبة يوميًا، وهذا ليس معناه أنه القاتل.



وتستمر معاناة طارق مع الهلاوس فيتخيل شبح الضحية آدم "محمد فراج" يخبره أن يعيد ترتيب أوراقه ويربط الخيوط ببعضها ليصل إلى القاتل.