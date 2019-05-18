رئيس الترسانة يكشف سبب تعثر التعاقد مع فاروق جعفر ..والمدير الإداري الجديد

كشف طارق سعيد رئيس نادي الترسانة سبب تعثر المفاوضات مع فاروق جعفر لتوليه منصب المدير الفني الجديد للفريق الاول بالدوري الممتاز ب .
وأضاف سعيد في تصريحات خاصة لصدي البلد : سبب تعرث المفاوضات مع فاروق جعفر هو وجود عقد مع احد القنوات وبالتالي كان من الصعب التعاقد معنا ".
وأكمل : علاء ميهوب سيتولى أمر اختيار المدير الإداري الجديد بعد اعتذار أحمد صلاح عبدالفتاح عن تولي المنصب وسيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبل ".
وأختتم طارق سعيد تصريحاته قائلا : الترسانة فريق قوي ولا يهمنا الهابطين من الدوري الممتاز بالاضافة الي اننا سنتعاقد مع مجموعة لاعبين سيزيدون الشواكيش قوة لتحقيق حلم الصعود الدوري الممتاز ".
وأضاف سعيد في تصريحات خاصة لصدي البلد : سبب تعرث المفاوضات مع فاروق جعفر هو وجود عقد مع احد القنوات وبالتالي كان من الصعب التعاقد معنا ".
وأكمل : علاء ميهوب سيتولى أمر اختيار المدير الإداري الجديد بعد اعتذار أحمد صلاح عبدالفتاح عن تولي المنصب وسيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبل ".
وأختتم طارق سعيد تصريحاته قائلا : الترسانة فريق قوي ولا يهمنا الهابطين من الدوري الممتاز بالاضافة الي اننا سنتعاقد مع مجموعة لاعبين سيزيدون الشواكيش قوة لتحقيق حلم الصعود الدوري الممتاز ".