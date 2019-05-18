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رياضة

رئيس الترسانة يكشف سبب تعثر التعاقد مع فاروق جعفر ..والمدير الإداري الجديد

السبت 18/مايو/2019 - 04:42 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
كشف طارق سعيد رئيس نادي الترسانة سبب تعثر المفاوضات مع فاروق جعفر لتوليه منصب المدير الفني الجديد للفريق الاول بالدوري الممتاز ب .

وأضاف سعيد في تصريحات خاصة لصدي البلد : سبب تعرث المفاوضات مع فاروق جعفر هو وجود عقد مع احد القنوات وبالتالي كان من الصعب التعاقد معنا ".

وأكمل : علاء ميهوب سيتولى أمر اختيار المدير الإداري الجديد بعد اعتذار أحمد صلاح عبدالفتاح عن تولي المنصب وسيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبل ".

وأختتم طارق سعيد تصريحاته قائلا : الترسانة فريق قوي ولا يهمنا الهابطين من الدوري الممتاز بالاضافة الي اننا سنتعاقد مع مجموعة لاعبين سيزيدون الشواكيش قوة لتحقيق حلم الصعود الدوري الممتاز ".

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