مسلسل ابن أصول الحلقة 12.. إجهاض حمل آيتن عامر

عرضت قناة "dmc" الفضائية، الحلقة الـ 12 من مسلسل "ابن أصول" للفنان حمادة هلال، وآيتن عامر، ضمن السباق الرمضاني الجاري.



وخلال أحداث الحلقة 12 من مسلسل ابن أصول، يقوم الطبيب بإجهاض نعمة (آيتن عامر)، بعدما قام أخيها خميس (أحمد كرارة) بدفعها على الأرض، متسببًا لها في نزيف حاد، وذلك بعدما تمكن من سرقة مجوهراتها.



يستمر الخلاف بين صولا (سوزان نجم الدين)، ورحمة (رانيا منصور)، فتسعى الأولى في طلاق ابنها ميشو (حمادة هلال) من الثانية، وبالفعل تتمكن في إفتعال مشكلة فتترك رحمة المنزل وتتمسك بعدم العودة إلا في حالة وجود منزل خاص بها.



يقوم خميس بمصالحة شقيقته نعمة، ويخبرها أنه أخذ مجوهراتها لتشغيلها، وسوف يعيدها لها بالفوائد، فتتمسك نعمة باسترداد المجوهرات، وتختتم أحداث الحلقة باكتشاف صولا خيانة حبيبها رشدي (فراس سعيد) لها.



يذكر أن مسلسل "ابن أصول"، بطولة: "حمادة هلال، وسوزان نجم الدين، أحمد كرارة، عماد رشاد، حمزة العيلي، أحمد حلاوة، من تأليف أحمد أبوزيد، وإخراج محمد بكير".

