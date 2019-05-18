ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

مسلسل ابن أصول الحلقة 12.. إجهاض حمل آيتن عامر

السبت 18/مايو/2019 - 05:30 ص
ابن أصول
ابن أصول
سعيد فراج
عرضت قناة "dmc" الفضائية، الحلقة الـ 12 من مسلسل "ابن أصول" للفنان حمادة هلال، وآيتن عامر، ضمن السباق الرمضاني الجاري.

وخلال أحداث الحلقة 12 من مسلسل ابن أصول، يقوم الطبيب بإجهاض نعمة (آيتن عامر)، بعدما قام أخيها خميس (أحمد كرارة) بدفعها على الأرض، متسببًا لها في نزيف حاد، وذلك بعدما تمكن من سرقة مجوهراتها.

يستمر الخلاف بين صولا (سوزان نجم الدين)، ورحمة (رانيا منصور)، فتسعى الأولى في طلاق ابنها ميشو (حمادة هلال) من الثانية، وبالفعل تتمكن في إفتعال مشكلة فتترك رحمة المنزل وتتمسك بعدم العودة إلا في حالة وجود منزل خاص بها.

يقوم خميس بمصالحة شقيقته نعمة، ويخبرها أنه أخذ مجوهراتها لتشغيلها، وسوف يعيدها لها بالفوائد، فتتمسك نعمة باسترداد المجوهرات، وتختتم أحداث الحلقة باكتشاف صولا خيانة حبيبها رشدي (فراس سعيد) لها.

يذكر أن مسلسل "ابن أصول"، بطولة: "حمادة هلال، وسوزان نجم الدين، أحمد كرارة، عماد رشاد، حمزة العيلي، أحمد حلاوة، من تأليف أحمد أبوزيد، وإخراج محمد بكير".

ترشيحاتنا

استئناف الحوار فورا.. ماذا طلب المجتمع الدولي من المجلس العسكرى السوداني

فاجأ الجمهور بأول تعليق له.. طاهر أبو ليلة يكشف عن حقيقة فبركة رامز في الشلال

الحق اتسحر.. موعد أذان فجر اليوم الثالث عشر من شهر رمضان

يشبهني في معتقدي الديني.. مصارع WWE: محمد صلاح يلهمني

وجه طلبا للأعلى للإعلام.. محمد فاضل يفجر مفاجأة حول تمثيل النجوم في مقالب رامز جلال

الجزار يرتدي تي شيرت نادي الأهلي ويعلق: العودة

ads

وجه طلبا للأعلى للإعلام.. محمد فاضل يفجر مفاجأة حول تمثيل النجوم في مقالب رامز جلال

فريق لا يقهر.. تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجآت لـ بيراميدز

فاجأ الجمهور بأول تعليق له.. طاهر أبو ليلة يكشف عن حقيقة فبركة رامز في الشلال

بعد أكبر تراجع خلال عامين.. لجنة برلمانية تكشف موعد هبوط الدولار لـ15 جنيها

قرار هام من الإسماعيلي قبل مواجهة الأهلي

سيد عبدالحفيظ وأمير مرتضى .. قصف جبهات وحروب كلامية خارج المستطيل الأخضر

خلال 3 أشهر .. الرئيس السيسي يصدر عفوا عن 4700 سجين بينهم متهمو مذبحة كرداسة .. تفاصيل

بسبب فتاة.. خناقة بين نزيل دار أيتام ومالك كافيه أكتوبر.. تفاصيل مثيرة

حرية التنقل دون تدخل الكفيل.. مزايا وشروط الإقامة المميزة بالسعودية.. القصة الكاملة

بسبب الإعياء الشديد.. هبوط اضطراري لطائرة سعودية ووفاة أحد قائديها

مصير غامض .. النجوم يعقد جلسة مع قاهر الزمالك قبل الرحيل

لإفطار الصائمين في غزة.. كريستيانو رونالدو يعلن تبرعه بـ 1.5 مليون دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتسحروا عليه والتقطوا سيلفي.. محور روض الفرج إنجاز عالمي بأيادٍ مصرية وسجلته موسوعة جينيس.. صور

المصري يواصل استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي الثلاثاء.. صور

اللحظات الأولى في الحياة.. مونيكا وماركو يتخصصان في تصوير الولادة بغرف العمليات.. صور